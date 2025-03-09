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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.03.2025 - 17:35

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Ciddi olamazsınız ama ya... 😂😂

1. Ciddi olamazsınız ama ya... 😂😂
twitter.com

2. Oyun oynarken her seferinde yaşanan senaryo değil mi bu?

3. 😂😂

3. 😂😂
twitter.com

4. O sabah dersleri çok yoruyor.

5. Şey, amin!

5. Şey, amin!
twitter.com
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6. Birebir benzememiş mi? 😂

6. Birebir benzememiş mi? 😂
twitter.com

7. Bunu da mı yaptınız yahu!

8. Gerçek olsa nasıl izlerdik ama!

8. Gerçek olsa nasıl izlerdik ama!
twitter.com

9. Bu kankalar hep mi böylesini bulur?

9. Bu kankalar hep mi böylesini bulur?
twitter.com

10. Yoo, sinirli değiliz ki...

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11. 😂😂

11. 😂😂
twitter.com

12. Sanki buna çok az kaldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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