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9 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

9 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2025 - 00:56

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu! Güzel oyuncu önceki akşam Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Oyuncu Ödülü alan Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile Karaköy’de görüntülendi.

1. Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu! Güzel oyuncu önceki akşam Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Oyuncu Ödülü alan Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile Karaköy’de görüntülendi.

Kameraları görünce gülümseyen Şenolsun, “Her an her yerde olabilir” diyerek aşk iddialarını güçlendirdi. Bir süredir kalbinin boş olduğunu söyleyen güzel oyuncunun yeni aşkının Nik Xhelilaj olduğu konuşulmaya başlandı.

2. Bir dönemin en sevilen çocuk programlarından ‘Çocuktan Al Haberi’ ile hafızalara kazınan Çakıl Bebek Nisan Aktaş, şimdilerde koca bir genç kız oldu.

2. Bir dönemin en sevilen çocuk programlarından ‘Çocuktan Al Haberi’ ile hafızalara kazınan Çakıl Bebek Nisan Aktaş, şimdilerde koca bir genç kız oldu.

Minik yaşta söylediği sözlerle izleyicileri gülümseten Aktaş, artık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak annesiyle birlikte yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Ünlü ismin son halini görenler “Zaman ne çabuk geçiyor” demekten kendini alamadı. İşte Nisan Aktaş’ın son hali ve kariyer yolculuğu…

3. Danla Bilic’in “favori exim” dediği Emirhan Çakal, geçtiğimiz günlerde Danla Cast programına konuk olmuştu.

3. Danla Bilic’in “favori exim” dediği Emirhan Çakal, geçtiğimiz günlerde Danla Cast programına konuk olmuştu.

İkili arasındaki samimi sohbet, “Aşk yeniden mi?” sorusunu gündeme getirmişti. Programda Çakal, Danla’ya birlikte sinemaya gitme teklifinde bulunmuş, bu teklif sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. O gün geldi çattı! Emirhan Çakal, Danla Bilic’le birlikte aldıkları sinema biletini paylaştı ve takipçilerine “Bakalım kimler bize denk gelecek?” mesajını verdi.

4. Özcan Deniz cephesinden yeni atak! Ailesiyle yaşadığı krizler, mahkemelik olduğu tapu davası, tehditler, uzaklaştırma kararları derken ünlü sanatçının üst üste gelen olaylar yüzünden sette kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı.

4. Özcan Deniz cephesinden yeni atak! Ailesiyle yaşadığı krizler, mahkemelik olduğu tapu davası, tehditler, uzaklaştırma kararları derken ünlü sanatçının üst üste gelen olaylar yüzünden sette kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Yaşanan bu gerilimlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak adeta 'Ben böyle mutluyum' mesajı verdi. Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.

5. Ülkemizin iki başarılı kadın oyuncusu Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın dostluğu epey eskiye dayanıyor. İkili son yıllarda apayrı projelerde yer alsa da yakın arkadaşlıkları bu ayrılıktan hiç mi hiç etkilenmedi.

5. Ülkemizin iki başarılı kadın oyuncusu Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın dostluğu epey eskiye dayanıyor. İkili son yıllarda apayrı projelerde yer alsa da yakın arkadaşlıkları bu ayrılıktan hiç mi hiç etkilenmedi.

Tatillere çıkmaları, doğum günlerinde birbirlerini yalnız bırakmamaları ve sık sık beraber vakit geçirmeleri, dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterirken bu eğlenceli birliktelik hayranları tarafından da ilgiyle takip ediliyor.   Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutlamayı bu yıl da es geçmedi. Güzel oyuncu, yakın dostuyla pozlarını ardı ardına sıralayarak ''İyi ki doğdun'' notunu düştü.

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6. Geçtiğimiz gün kurucusu olduğu "Çocuklar Gülsün Diye" derneğiyle 56. anaokulunu Diyarbakır'da hayattan koparılan güzel Narin Güran'ın anısına açan Gülben Ergen büyük takdir toplamıştı.

6. Geçtiğimiz gün kurucusu olduğu "Çocuklar Gülsün Diye" derneğiyle 56. anaokulunu Diyarbakır'da hayattan koparılan güzel Narin Güran'ın anısına açan Gülben Ergen büyük takdir toplamıştı.

Birkaç saat önce Instagram hesabından emeği geçenlere teşekkür ettiği bir metinle gönderi paylaşan Gülben Ergen, Demet Akalın'dan azar yedi. Teşekküründe okulun parkını yaptıran arkadaşlarına (Ceylan ailesi) teşekkür etmediği için sitem eden Akalın'a Ergen'den cevap gecikmedi.

7. Magazin gündemine sık sık yaptıkları hareketler ve açıklamalarıyla oturan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, yine sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşemedi.

7. Magazin gündemine sık sık yaptıkları hareketler ve açıklamalarıyla oturan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, yine sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşemedi.

2. Sayfa muhabirleri tarafından bir mekan çıkışında görüntülen ikilinin, görüntü vermemek için etrafını kale gibi sardırması göze fena battı! Buyurun, detaylara beraber bakalım 👇

8. Ünlü ve kıymetli şarkıcı Nükhet Duru, şimdilerde yeni projesiyle konuşuluyor. 8 Mart itibariyle Nilgün Belgün ve Saba Tümer'le "Kaynat Bakalım" isimli bir şov sergileyecek olan Nükhet Duru, geçtiğimiz gece sahnedeki dans performansıyla gündeme oturdu.

8. Ünlü ve kıymetli şarkıcı Nükhet Duru, şimdilerde yeni projesiyle konuşuluyor. 8 Mart itibariyle Nilgün Belgün ve Saba Tümer'le "Kaynat Bakalım" isimli bir şov sergileyecek olan Nükhet Duru, geçtiğimiz gece sahnedeki dans performansıyla gündeme oturdu.

Dans ederken eteği açılan Nükhet Duru'nun iç çamaşırı bazı sosyal medya kullanıcılarına dert olurken, bazılarının da enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran kalmasına vesile oldu. Buyurun, sosyal medyada ışık yansıması olup olmadığı tartışılan o görüntülere ve gelen yorumlara beraber bakalım!

9. Kariyerine 1991’de katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması’nda üçüncü olarak başlasa da asıl tanınması haber spikerliğine başlamasıyla oldu biliyorsunuz.

9. Kariyerine 1991’de katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması’nda üçüncü olarak başlasa da asıl tanınması haber spikerliğine başlamasıyla oldu biliyorsunuz.

90’larda Star TV, Show TV ve Kanal D gibi büyük kanallarda haber spikeri ve sunucu olarak ekranlarda fırtına gibi esti. Sert, ciddi ve karizmatik sunumuyla çok beğenildi, hatta o dönem Türkiye’nin en başarılı haber spikerlerinden biri olarak anıldı. Sonrasında kariyer odağını müzik alanına yönelten Samyeli'nin 90’ların sonunda albüm çıkarma denemeleri olsa tam anlamıyla şarkıcılığa geçişi biraz daha geç oldu. 2015’te sahnelere ağırlık vermeye başladı. Kendisi ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2019 senesinde yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaş almasına rağmen fit vücudu ve genç görünümüyle dikkat çeken Samyeli, konser verdiği mekanda giydiği kırmızı elbiseli kombiniyle sosyal medyanın diline bu sefer fena düştü!

10. Melikşah Altuntaş'ın BÜRO isimli YouTube programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Mabel Matiz oldu! "Hangi rapçi'leri tanıyorsun?" testinde sınıfta kalan Mabel Matiz'in Uzi'yi tanıdığı için heyecanlanıp uydurduğu isim kahkaha attırdı!

10. Melikşah Altuntaş'ın BÜRO isimli YouTube programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Mabel Matiz oldu! "Hangi rapçi'leri tanıyorsun?" testinde sınıfta kalan Mabel Matiz'in Uzi'yi tanıdığı için heyecanlanıp uydurduğu isim kahkaha attırdı!

Gelin, Melikşah Altuntaş ve Mabel Matiz arasında geçen kahkaha dolu sohbete beraber göz atalım!

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11. Şimdilerde Başka Bir Gün dizisiyle ana akımda, Başka Bir Sen filmiyle ise Disney platformunda izlediğimiz Ezgi Mola, geçtiğimiz saatlerde yakın arkadaşı İbrahim Selim'e konuk oldu.

11. Şimdilerde Başka Bir Gün dizisiyle ana akımda, Başka Bir Sen filmiyle ise Disney platformunda izlediğimiz Ezgi Mola, geçtiğimiz saatlerde yakın arkadaşı İbrahim Selim'e konuk oldu.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olduğu bölüm yayınlanır yayınlanmaz tüm gözleri üzerine çeken Ezgi Mola'nın oğlu Can'ın oyuncaklarıyla verdiği savaş hem güldürdü, hem de 'Yok artık' dedirtti! Gelin, detaylara beraber bakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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