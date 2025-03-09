9 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu! Güzel oyuncu önceki akşam Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Oyuncu Ödülü alan Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile Karaköy’de görüntülendi.
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2. Bir dönemin en sevilen çocuk programlarından ‘Çocuktan Al Haberi’ ile hafızalara kazınan Çakıl Bebek Nisan Aktaş, şimdilerde koca bir genç kız oldu.
3. Danla Bilic’in “favori exim” dediği Emirhan Çakal, geçtiğimiz günlerde Danla Cast programına konuk olmuştu.
4. Özcan Deniz cephesinden yeni atak! Ailesiyle yaşadığı krizler, mahkemelik olduğu tapu davası, tehditler, uzaklaştırma kararları derken ünlü sanatçının üst üste gelen olaylar yüzünden sette kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı.
5. Ülkemizin iki başarılı kadın oyuncusu Burçin Terzioğlu ve Sinem Kobal'ın dostluğu epey eskiye dayanıyor. İkili son yıllarda apayrı projelerde yer alsa da yakın arkadaşlıkları bu ayrılıktan hiç mi hiç etkilenmedi.
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6. Geçtiğimiz gün kurucusu olduğu "Çocuklar Gülsün Diye" derneğiyle 56. anaokulunu Diyarbakır'da hayattan koparılan güzel Narin Güran'ın anısına açan Gülben Ergen büyük takdir toplamıştı.
7. Magazin gündemine sık sık yaptıkları hareketler ve açıklamalarıyla oturan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, yine sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşemedi.
8. Ünlü ve kıymetli şarkıcı Nükhet Duru, şimdilerde yeni projesiyle konuşuluyor. 8 Mart itibariyle Nilgün Belgün ve Saba Tümer'le "Kaynat Bakalım" isimli bir şov sergileyecek olan Nükhet Duru, geçtiğimiz gece sahnedeki dans performansıyla gündeme oturdu.
9. Kariyerine 1991’de katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması’nda üçüncü olarak başlasa da asıl tanınması haber spikerliğine başlamasıyla oldu biliyorsunuz.
10. Melikşah Altuntaş'ın BÜRO isimli YouTube programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Mabel Matiz oldu! "Hangi rapçi'leri tanıyorsun?" testinde sınıfta kalan Mabel Matiz'in Uzi'yi tanıdığı için heyecanlanıp uydurduğu isim kahkaha attırdı!
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11. Şimdilerde Başka Bir Gün dizisiyle ana akımda, Başka Bir Sen filmiyle ise Disney platformunda izlediğimiz Ezgi Mola, geçtiğimiz saatlerde yakın arkadaşı İbrahim Selim'e konuk oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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