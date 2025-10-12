Acıdan Filizlenen Tevekkül: Alişan Kapaklıkaya ile Zuhal'in Mirası

Kızınız Zuhal'in kaybı sonrası, 'tevekkül ve teslimiyet' kavramlarını hayatınızda nasıl yeniden tanımladınız ve bu süreç size ne gibi bir dönüşüm getirdi?

Zuhal'im, o 30 yaşında kanserle 7 yıl mücadele eden meleğim, psikolog olup insanlara dokunan kızım... Onun kaybı, sanki bir fırtına gibi esti içimde, 'Gitme, sen de beni bırakma' diye tabuta sarıldığım o an, gözyaşlarım sel oldu, ama o selden sonra anladım ki tevekkül bir kabulleniş değil, bir kucaklaşma, Allah'ın verdiğini O'nun alması, elimizde değil, teslimiyet ise o acıyı bir öğretmene dönüştürmek, Zuhal'in vasiyeti gibi, 'Her tomurcuk kendi renginde çiçek açsın, ülkeyi sevgiyle sula' demiş ya, ben o vasiyeti konferanslarda taşıyorum, dönüşümüm bu, ölüm bir son değil, ruhun özgürleşmesi, bana öğretti ki acıdan doğar umut, eskiden korkardım ölmekten, şimdi biliyorum ki yaşam ölümle anlam kazanıyor, dinleyicilerime söylüyorum, tevekkül edin ki yaralarınız çiçeğe dönsün, Zuhal gibi bir öğretmeniniz olsun.

Aile içi iletişimde, 'sevgi zamanında gösterilmelidir' derken, siyah pantolon hikâyesi gibi kişisel anekdotlarınızla bu mesajı nasıl pekiştiriyorsunuz?

Sevgi, evet, sevdiklerimiz yanımızdayken gösterilmeli, öldükten sonra değil, yoksa siyah pantolon gibi kalır geriye, o hikâye... Ah, çocukluğumun yoksulluğunda, annem o tek siyah pantolonu bana giydirirdi, 'Bu pantolonun izi kalır' derdi, fedakârlığın, sevginin izi, ama ben büyüyünce anladım ki o iz acıdan doğar, ailede 'Kol kırılır yen içinde kalır' diye büyümüş nesiliz biz, eşimle ayrılırken bile susardık, ama Zuhal'le öğrendim ki sevgi susmak değil, sarılmak, bir ergen bana demişti 'Keşke ben bir telefon ekranı olsaydım' diye, o kadar uzaklaştık ki birbirimizden, pekiştiriyorum bu mesajı o anekdotlarla, çünkü hikâyeler kalbe dokunur, dinleyicilerime diyorum, sevginizi bugün gösterin, yarın değil, yoksa o siyah pantolon gibi, izi kalır ama renk vermez, aile kalbin aynasıdır, o aynayı sevgiyle parlatın.