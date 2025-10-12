Acıdan Filizlenen Tevekkül: Alişan Kapaklıkaya ile Zuhal'in Mirası
Endüstriyel bir şehrin taş duvarları arasında, kitapların kokusuyla karışan o samimi sohbet, bir babanın gözyaşlarından damıtılmış bir bilgelik sunar: Kızı Zuhal'in erken vedası, tevekkülün kapılarını aralamış, aile bağlarını yeniden örmüş bir yolculuk. Burada, ergenliğin bulanık sularında boğulmadan yüzmeyi, sevgiyi siyah pantolonun izi gibi saklamadan göstermeyi, çocukların motorlarını sütle değil benzinle çalıştırmayı öğreniriz. Kapaklıkaya, kelimelerini bir ressamın fırçası gibi sürer kalplere; bu röportaj, o fırçanın dokunduğu bir tuval, acının içinden filizlenen umudun portresi...
Kocaeli Fuarı'nda Acıdan Çiçek Açan Umut: Alişan Kapaklıkaya ile Tevekkül Yolculuğu
Alişan Kapaklıkaya'nın Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki bu içten paylaşımı, edebiyatın yaraları iyileştirmedeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.
