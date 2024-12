ABD'de 105 Türkiye'de 405 Dolara Satılan Bot Ülkemizdeki Fiyatları Sorgulattı

Son zamanlarda Türkiye'deki pahalılık Avrupa'yı bile sollamış durumda. Hatta turistler bile istisnasız her şeyin ülkelerinden çok daha fazlasına satıldığından şikayetçi. Bu sadece ülke içi hizmet ve ürünlerle de alakalı değil. Vergilerden ötürü cep telefonu, otomobil gibi ürünlerde ederinin çok daha fazlasını ödemeye zaten alışığız ama kıyafette bu fark 4 kata kadar çıkmış durumda. Traveler Nejo isimli bir X kullanıcısı da Almanya'da 85 euro, ABD'de 105 dolara satılan bir botun ülkemizde neden 405 dolara satıldığını sorguladı. Sebebi her kalemde ödediğimiz fahiş vergiler mi, fırsatçılık mı yoksa her ikisi mi?