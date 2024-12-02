ABD'de 105 Türkiye'de 405 Dolara Satılan Bot Ülkemizdeki Fiyatları Sorgulattı
ABD'de 105 Türkiye'de 405 Dolara Satılan Bot Ülkemizdeki Fiyatları Sorgulattı
Son zamanlarda Türkiye'deki pahalılık Avrupa'yı bile sollamış durumda. Hatta turistler bile istisnasız her şeyin ülkelerinden çok daha fazlasına satıldığından şikayetçi. Bu sadece ülke içi hizmet ve ürünlerle de alakalı değil. Vergilerden ötürü cep telefonu, otomobil gibi ürünlerde ederinin çok daha fazlasını ödemeye zaten alışığız ama kıyafette bu fark 4 kata kadar çıkmış durumda. Traveler Nejo isimli bir X kullanıcısı da Almanya'da 85 euro, ABD'de 105 dolara satılan bir botun ülkemizde neden 405 dolara satıldığını sorguladı. Sebebi her kalemde ödediğimiz fahiş vergiler mi, fırsatçılık mı yoksa her ikisi mi?
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Paylaşım şöyle;
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Almanya fiyatı 84 euro
ABD'de 105 dolar olan aynı ürün ise...
14.500 lira yani 405 dolar, yani neredeyse bir asgari ücret
Fiyatlar denetleneceğine bunun için de önlemler alınmış.
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Bunun yine vergilerle ilgili olduğunu öne sürenler de oldu.
Ancak 4 kat fiyat arttıracak bir vergi yükünün olmadığını söyleyen de var.
Daha derinlere inen de var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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