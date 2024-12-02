Sevgilisi ve Ailesinin Ördüğü Battaniyeyi Paylaşan Genç Kadın Herkesi İmrendirdi!
Sevgilisi ve Ailesinin Ördüğü Battaniyeyi Paylaşan Genç Kadın Herkesi İmrendirdi!
Twitter’da (X) bir çiftin romantik hediyeleşmesi kısa sürede gündem oldu! Genç bir kadın sevgilisinin ailesinin iki ay boyunca ördüğü battaniyeyi paylaşarak “Hayatımda aldığım en güzel ve en anlamlı hediye” dedi. Bunun üzerine sevgilisi “Karım istesin ben yapayım, ne demiş atalarımız: Happy wife, happy life!” diyerek çok tatlı bir yanıt verdi. Çiftin bu tatlı diyalogu Twitter’ı salladı.
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Sosyal medyada zaman zaman ortaya çıkan o tatlı çift paylaşımları var ya, işte bir yenisiyle karşı karşıyayız!
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Twitter’da bir kadın sevgilisinin ailesinin kendisi için ördüğü battaniyeyi paylaştı ve “Hayatımda aldığım en güzel ve anlamlı hediye” diyerek duygusal bir açıklama yaptı.
Tabii sevgilisi de hemen devreye girip “Karım istesin ben yapayım, ne demiş atalarımız: Happy wife, happy life!” diyerek esprili bir yanıt verdi.
Bu tatlı sohbet Twitter’da herkesin beğenisini kazandı ve bir anda popüler oldu. İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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