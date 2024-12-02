Sevgilisi ve Ailesinin Ördüğü Battaniyeyi Paylaşan Genç Kadın Herkesi İmrendirdi!

Twitter’da (X) bir çiftin romantik hediyeleşmesi kısa sürede gündem oldu! Genç bir kadın sevgilisinin ailesinin iki ay boyunca ördüğü battaniyeyi paylaşarak “Hayatımda aldığım en güzel ve en anlamlı hediye” dedi. Bunun üzerine sevgilisi “Karım istesin ben yapayım, ne demiş atalarımız: Happy wife, happy life!” diyerek çok tatlı bir yanıt verdi. Çiftin bu tatlı diyalogu Twitter’ı salladı.