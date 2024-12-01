Görücü İstemeyen Kızın Annesiyle Tatlı WhatsApp Konuşması Sosyal Meydada Viral Oldu
Görücü İstemeyen Kızın Annesiyle Tatlı WhatsApp Konuşması Sosyal Meydada Viral Oldu
Bir Twitter (X) kullanıcısı annesiyle yaptığı sohbeti paylaşarak büyük beğeni topladı. Genç kız annesinin gösterdiği görücüyü istemediğini belirtince annesi durumu çok tatlı bir şekilde karşıladı. Kullanıcı annesinin cevabına 'Anne bu nasıl kibarlık' diyerek yanıt verdi. Paylaşıma beğeni yağarken kimileri de yorum yapmaktan kendini alamadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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