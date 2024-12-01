Kasım Ayına Burhan Altıntop Enerjisiyle Girmiş Adnan Ziyagil Travmasıyla Çıkan Kişilerden Dumplar
Kasım Ayına Burhan Altıntop Enerjisiyle Girmiş Adnan Ziyagil Travmasıyla Çıkan Kişilerden Dumplar
Bir ayı daha geride bıraktık. Kasım ayına umutlarla giren pek çok kişi her cepheden ihanete uğramış Adnan Ziyagil gibi, depresyondan depresyona koşmuş Leyla gibi çıktı. Astrologların duyurduğu şanslı burçlar da umduğunu bulamadı. Peki Twitter (X) kullanıcılarının bu ayı nasıl geçti? İşte Kasım’ın travmasını yaşayan kullanıcılardan dumplar...
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Kasım ayı nihayet bitti. Kimileri güzel bir ay geçirirken kimileri ise travmalarına travma kattı. İşte Twitter kullanıcılarından Kasım ayı özeti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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