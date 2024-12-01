Bir İlişkide Söylenebilecek ve ''Mağarada mı Yaşıyorsun?'' Dedirtecek Fikirlerini Paylaşan Kullanıcılar
Bir İlişkide Söylenebilecek ve ''Mağarada mı Yaşıyorsun?'' Dedirtecek Fikirlerini Paylaşan Kullanıcılar
Fikirlerinizin çok eleştirildiği oluyor mu? Hele bir de bir ilişki içindeyken... Twitter (X) kullanıcılarından biri ''Mağarada mı yaşıyorsun dedirtecek bir fikrini belirt'' diyerek sosyal medyayı birbirine kattı. Ortaya eleştiri yağmuruna tutulacak o kadar cesur yorum çıktı ki! Peki bu fikirlere siz de katılacak mısınız yoksa ''Bu kadar da olmaz!'' mı diyeceksiniz? Gelin bakalım sizin de mağarada yaşayıp yaşamadığınızı görelim. 👇
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Her şey bu tweetle başladı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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