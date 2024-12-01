onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir İlişkide Söylenebilecek ve ''Mağarada mı Yaşıyorsun?'' Dedirtecek Fikirlerini Paylaşan Kullanıcılar

Bir İlişkide Söylenebilecek ve ''Mağarada mı Yaşıyorsun?'' Dedirtecek Fikirlerini Paylaşan Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.12.2024 - 09:02

Fikirlerinizin çok eleştirildiği oluyor mu? Hele bir de bir ilişki içindeyken... Twitter (X) kullanıcılarından biri ''Mağarada mı yaşıyorsun dedirtecek bir fikrini belirt'' diyerek sosyal medyayı birbirine kattı. Ortaya eleştiri yağmuruna tutulacak o kadar cesur yorum çıktı ki! Peki bu fikirlere siz de katılacak mısınız yoksa ''Bu kadar da olmaz!'' mı diyeceksiniz? Gelin bakalım sizin de mağarada yaşayıp yaşamadığınızı görelim. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her şey bu tweetle başladı:

Her şey bu tweetle başladı:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın