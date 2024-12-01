Bir İlişkide Söylenebilecek ve ''Mağarada mı Yaşıyorsun?'' Dedirtecek Fikirlerini Paylaşan Kullanıcılar

Fikirlerinizin çok eleştirildiği oluyor mu? Hele bir de bir ilişki içindeyken... Twitter (X) kullanıcılarından biri ''Mağarada mı yaşıyorsun dedirtecek bir fikrini belirt'' diyerek sosyal medyayı birbirine kattı. Ortaya eleştiri yağmuruna tutulacak o kadar cesur yorum çıktı ki! Peki bu fikirlere siz de katılacak mısınız yoksa ''Bu kadar da olmaz!'' mı diyeceksiniz? Gelin bakalım sizin de mağarada yaşayıp yaşamadığınızı görelim. 👇