Sürekli Eski Sevgilisiyle Barışanlardan Günümüzden 200 Bin Yıl Önce Doğanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Geldi günün en sevdiğimiz Twitter saati. Biliyorsunuz ki benzersiz bir mecra olan Twitter’ın kullanıcıları da benzersiz mizahlarda. Havadan sudan aklımıza gelebilecek her şeyi mizaha alet eden kullanıcılar bakalım bugün neler yapmış. Haftanın en sevilen gününden son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız.

İyi eğlenceler 🚀