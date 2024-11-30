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Sürekli Eski Sevgilisiyle Barışanlardan Günümüzden 200 Bin Yıl Önce Doğanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sürekli Eski Sevgilisiyle Barışanlardan Günümüzden 200 Bin Yıl Önce Doğanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.11.2024 - 18:08

Geldi günün en sevdiğimiz Twitter saati. Biliyorsunuz ki benzersiz bir mecra olan Twitter’ın kullanıcıları da benzersiz mizahlarda. Havadan sudan aklımıza gelebilecek her şeyi mizaha alet eden kullanıcılar bakalım bugün neler yapmış. Haftanın en sevilen gününden son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız.

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım 👇

Hazırsanız başlayalım 👇
twitter.com

Bizdir 👇

Bizdir 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Uyumayı seçiyoruz gibi? 👇

Uyumayı seçiyoruz gibi? 👇
twitter.com

Bir de burada seçelim. Aşk mı para mı?

Bir de burada seçelim. Aşk mı para mı?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Link var mı?

Link var mı?
twitter.com

Biz de öyle biliyoruz 👇

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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palpito___

Şu saçma sapan vlog akımı var ya benimle 4.te uyan, benimle epilasyona gel, benimle temizlik yap, benimle 1 gün gecir .. Abi sen kimsin ?¿ Bıktık sizden

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