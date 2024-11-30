Sürekli Eski Sevgilisiyle Barışanlardan Günümüzden 200 Bin Yıl Önce Doğanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sürekli Eski Sevgilisiyle Barışanlardan Günümüzden 200 Bin Yıl Önce Doğanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Geldi günün en sevdiğimiz Twitter saati. Biliyorsunuz ki benzersiz bir mecra olan Twitter’ın kullanıcıları da benzersiz mizahlarda. Havadan sudan aklımıza gelebilecek her şeyi mizaha alet eden kullanıcılar bakalım bugün neler yapmış. Haftanın en sevilen gününden son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız.
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsanız başlayalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bizdir 👇
👇
Uyumayı seçiyoruz gibi? 👇
Bir de burada seçelim. Aşk mı para mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Link var mı?
👇
Yarın görüşmek üzere 👋🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Şu saçma sapan vlog akımı var ya benimle 4.te uyan, benimle epilasyona gel, benimle temizlik yap, benimle 1 gün gecir .. Abi sen kimsin ?¿ Bıktık sizden
harbiden ya
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.