"İngilizceyi Nasıl Çözdünüz?" Sorusuna Gelen Tanıdık Cevaplar
"İngilizceyi Nasıl Çözdünüz?" Sorusuna Gelen Tanıdık Cevaplar
İngilizce eğitimi günümüzde çok küçük yaşlarda başlıyor. Gelin görün ki okullarda aldığımız İngilizce eğitimi günlük hayatta pek de geçerli olmuyor. Yabancı birisiyle karşılaştığımız anda öylece kalakalıyoruz karşısında. Günümüzde İngilizce bilenler ise genellikle farklı yollardan öğrenenler. En azından okulda öğrendiklerini farklı şekillerde desteklemişler diyelim!
Sosyal medyada 'İngilizceyi nasıl çözdünüz?' sorusuna gelen cevaplara bir bakalım.
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İngilizceyi öğrenmek için sadece okullarda aldığımız eğitim yeterli olmuyor. Günlük hayatta İngilizceyi kullanmak için farklı yöntemlerle bu dili öğrenmeye çalışıyoruz.
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Gelin bakalım, neymiş bu yöntemler! 😂
İngilizceyi öğrenenler gerçekten otomotik olarak öğrendiklerini düşünüyor olabilirler.
İkinci kısım da oldukça faydalı olacaktır.
'Fan girll'lik en iyi dil öğrenme biçimidir.
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Allah o şirketlerden razı olsun.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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