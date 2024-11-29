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İndirim Döneminde Yaşadıkları Travmaları Mizaha Döken Kişiler

İndirim Döneminde Yaşadıkları Travmaları Mizaha Döken Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 22:40

'Şahane Cuma' indirimlerini duymayan kaldı mı? Her sene Kasım ayının sonunda yapılan Black Friday indirimleri, birbirinden farklı manzaralara da ev sahipliği yapıyor.  AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor, sepet dolup taşıyor. Kimisi her istediğini alabilme şansı elde ediyor kimisi de tabiri caizse ortada kalıyor. Bir indirim sürecinde daha birbirinden farklı duygular yaşayan müşteriler vardı.

Kasım ayı indirimleri, mizaha da ev sahipliği yaptı anlayacağınız.

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Görmüş olduğunuz kuyruk, AVM açılmadan önce indirim için sıraya giren yurdum insanı.

Görmüş olduğunuz kuyruk, AVM açılmadan önce indirim için sıraya giren yurdum insanı.

Malumunuz her ürünün yüksek bir fiyata satılması, tüketicinin indirim piri olmasına sebep oluyor. Hele ki birçok marka aynı anda indirime girince varın siz düşünün halimizi.

Ya da gelin, beraber bakalım.

İstediği ürünleri alamayan da pişman, alan da!

İstediği ürünleri alamayan da pişman, alan da!
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Olur mu hiç est.

Olur mu hiç est.
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Bir de şu benzin fiyatlarına.

Bir de şu benzin fiyatlarına.
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Kaldı mı böyle erkekler :')

Kaldı mı böyle erkekler :')
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Doğu Ekspresi yüzünden köyüne dönemeyen teyze misali.

Doğu Ekspresi yüzünden köyüne dönemeyen teyze misali.
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Olsa da alamazdın belki çok da şey yapma.

Olsa da alamazdın belki çok da şey yapma.
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Şöyle görev ehli olacaksın.

Şöyle görev ehli olacaksın.
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Bizdir.

Bizdir.
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Bizdir-2

Bizdir-2
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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