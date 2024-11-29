İndirim Döneminde Yaşadıkları Travmaları Mizaha Döken Kişiler

'Şahane Cuma' indirimlerini duymayan kaldı mı? Her sene Kasım ayının sonunda yapılan Black Friday indirimleri, birbirinden farklı manzaralara da ev sahipliği yapıyor. AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor, sepet dolup taşıyor. Kimisi her istediğini alabilme şansı elde ediyor kimisi de tabiri caizse ortada kalıyor. Bir indirim sürecinde daha birbirinden farklı duygular yaşayan müşteriler vardı.

Kasım ayı indirimleri, mizaha da ev sahipliği yaptı anlayacağınız.