Dünyaca Ünlü İnternet Meme'lerinin Gerçek Hallerine Bakıyoruz!

İnternet dünyasının son derece hızlı değiştiğini biliyoruz. Gündem o kadar hızlı akıyor ki kaçırdığınız bir espri, sadece bir gün sonra eskimiş bile olabiliyor. Bu denli hızlı akan gündemin içerisinde ise sabit kalan bazı 'memeler' var. Görmeye alışık olduğumuz bu görseller, yıllar geçse de internet dünyasının en komik anlarına eşlik ediyor.

Peki dünyaca ünlü 'meme'lerin aslında kimler olduğunu merak ettiniz mi?

Onların bu halini hiç görmediniz!

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