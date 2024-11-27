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Dünyaca Ünlü İnternet Meme'lerinin Gerçek Hallerine Bakıyoruz!

Dünyaca Ünlü İnternet Meme'lerinin Gerçek Hallerine Bakıyoruz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 16:00

İnternet dünyasının son derece hızlı değiştiğini biliyoruz. Gündem o kadar hızlı akıyor ki kaçırdığınız bir espri, sadece bir gün sonra eskimiş bile olabiliyor. Bu denli hızlı akan gündemin içerisinde ise sabit kalan bazı 'memeler' var. Görmeye alışık olduğumuz bu görseller, yıllar geçse de internet dünyasının en komik anlarına eşlik ediyor. 

Peki dünyaca ünlü 'meme'lerin aslında kimler olduğunu merak ettiniz mi?

Onların bu halini hiç görmediniz!

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1. Zoraki gülümseyen bu bebişin adını biliyor musunuz?

1. Zoraki gülümseyen bu bebişin adını biliyor musunuz?

8 yaşındaki Gavin Thomas'ın sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi var. Şimdilerde kendisi okuluyla meşgul.

8 yaşındaki Gavin Thomas'ın sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi var. Şimdilerde kendisi okuluyla meşgul.

2. Bu kadının bağırdığı kedi gözünüzün önüne geldi, değil mi?

2. Bu kadının bağırdığı kedi gözünüzün önüne geldi, değil mi?

Taylor Armstrong bir oyuncu!

Taylor Armstrong bir oyuncu!

3. Hayal kırıklığının vücut bulmuş hali...

3. Hayal kırıklığının vücut bulmuş hali...
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Hepimize tanıdık gelen bu abimizin adı ise Sarim Akhtar.

Hepimize tanıdık gelen bu abimizin adı ise Sarim Akhtar.

4. Peki bu yüz size tanıdık geldi mi?

4. Peki bu yüz size tanıdık geldi mi?

Eğer gelmediyse, bir de şimdi bakın!

Eğer gelmediyse, bir de şimdi bakın!

5. Bu gifin kime ait olduğunu biliyor musunuz?

ABD'li bir gazeteci olan Drew Scanlon'a.

ABD'li bir gazeteci olan Drew Scanlon'a.
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6. Kafası karışmış bu kişi ise NBA oyuncusu Nick Young.

6. Kafası karışmış bu kişi ise NBA oyuncusu Nick Young.

7. Ciğerleri parçalanarak ağlayan bu ablamız ise...

7. Ciğerleri parçalanarak ağlayan bu ablamız ise...

İçerik üreticisi Quenlin Blackwell.

İçerik üreticisi Quenlin Blackwell.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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