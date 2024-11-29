Otel Çalışanları Tanık Oldukları En Tuhaf Olayları Anlattı
Otel Çalışanları Tanık Oldukları En Tuhaf Olayları Anlattı
Her işin bir kötü yanı var değil mi? Fakat özellikle 'insanlarla' birebir iletişime geçmek zorundaysanız, daha zorlu anlar yaşayabilirsiniz. Bazı insanlar sadece sizi sinir etmek için oradadır sanki. Onlara laf anlatmak onların sorunlarını çözmek tek gerçek işiniz haline gelir. Mesela otel çalışanları...
Gelin, otel çalışanlarının anlattığı insanları krize sokan davranışlara bakalım.
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1. "Temizlik görevlilerimize çiğ et parçaları fırlatan birisi vardı."
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2. "Ayarladığımız odayla aurası uyuşmadığı için odasının değiştirilmesini isteyen biri vardı".
3. "Bekarlığa veda partisinde maalesef ishal olan biri vardı. Koridorlardan geçip, asansöre binip odasına giderken Hansel ve Gretel gibi arkasında izler bırakıyordu."
4. "Annesiyle otele gelen biri vardı. Annesinin mikrodalga getirip getirmediğini bizlere sordu."
5. "Gecenin ikisinde orta yaşlı bir misafirimiz odamda biri var diyerek geldi."
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6. "Yaşlı bir misafirimizin bastonunu çalan kişi gördüğüm en kötüsüydü."
7. "Çantasında köpeğini odasına sokmaya çalışan bir misafirimiz vardı. Çantada köpek olduğunu inkar etse de köpek havlayınca her şey ortaya çıktı."
8. "Muhtemelen artık klasikleşen bir hikaye: Duşa kakasını yapan ve bir de 'teşekkür' notu bırakan misafirimiz."
9. "Düğün öncesinde damat, bizden gelinin odasından gelinliği almamızı rica etti. Bize gelinliği kuru temizlemeciye götürmesi gerektiğini söyledi. Fakat gelinlik tekrar geldiğinde paramparça edilmişti. Gelin ise damadı suçlamak yerine otel çalışanlarının kendisini kıskandığı için gelinliği parçaladığını iddia etti."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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