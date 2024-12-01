Televizyonda Bir Anlığına Ünlü Olmuş Twitter Kullanıcılarının O Anları!
Televizyonda Bir Anlığına Ünlü Olmuş Twitter Kullanıcılarının O Anları!
Twitter’da (X) bir kullanıcı 'Daha önce televizyona çıkma anınız var mı?' diye sordu. Bu soru yarışma programlarından sokak röportajlarına, şarkı kliplerinden maç yayınına kadar pek çok farklı anıya sahip kullanıcıyı harekete geçirdi. Kimi anne ve babasının isteğiyle katıldığı programdaki anısını, kimi de yıllar önce yer aldığı klibi paylaştı. İşte o anılar...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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