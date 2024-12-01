Televizyonda Bir Anlığına Ünlü Olmuş Twitter Kullanıcılarının O Anları!

Twitter’da (X) bir kullanıcı 'Daha önce televizyona çıkma anınız var mı?' diye sordu. Bu soru yarışma programlarından sokak röportajlarına, şarkı kliplerinden maç yayınına kadar pek çok farklı anıya sahip kullanıcıyı harekete geçirdi. Kimi anne ve babasının isteğiyle katıldığı programdaki anısını, kimi de yıllar önce yer aldığı klibi paylaştı. İşte o anılar...