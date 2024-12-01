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Evlenmeden Çeyiz Biriktirmek Mantıklı mı, Saçma mı? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Mevzu

Evlenmeden Çeyiz Biriktirmek Mantıklı mı, Saçma mı? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Mevzu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.12.2024 - 11:42

Sosyal medya çeyiz konusu üzerine ikiye bölündü. Bazı kadınlar evlenmeden önce çeyiz biriktirmenin mantıklı olduğunu savunuyor. Bazıları ise çok önceden yapılan bu alışverişlerin gereksiz ve anlamsız olduğunu düşünüyor. Twitter’da bir kullanıcının 'Evlenme meraklısı değilim ama evlenmezsek bu çeyizler ne olacak?' paylaşımı tartışmayı alevlendirdi. Çeyiz biriktirenler ve karşı çıkanlar arasındaki görüş ayrılığı sosyal medyada gündem oldu.

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Twitter'da çeyiz alışverişine dair iki farklı görüş karşı karşıya geldi. Kiminin gözünde çeyiz geleceğe dair yatırım, kimisine göre ise boşuna harcama. Her şey bu tweetle başladı👇

Twitter'da çeyiz alışverişine dair iki farklı görüş karşı karşıya geldi. Kiminin gözünde çeyiz geleceğe dair yatırım, kimisine göre ise boşuna harcama. Her şey bu tweetle başladı👇
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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