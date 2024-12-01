Evlenmeden Çeyiz Biriktirmek Mantıklı mı, Saçma mı? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Mevzu
Evlenmeden Çeyiz Biriktirmek Mantıklı mı, Saçma mı? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Mevzu
Sosyal medya çeyiz konusu üzerine ikiye bölündü. Bazı kadınlar evlenmeden önce çeyiz biriktirmenin mantıklı olduğunu savunuyor. Bazıları ise çok önceden yapılan bu alışverişlerin gereksiz ve anlamsız olduğunu düşünüyor. Twitter’da bir kullanıcının 'Evlenme meraklısı değilim ama evlenmezsek bu çeyizler ne olacak?' paylaşımı tartışmayı alevlendirdi. Çeyiz biriktirenler ve karşı çıkanlar arasındaki görüş ayrılığı sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter'da çeyiz alışverişine dair iki farklı görüş karşı karşıya geldi. Kiminin gözünde çeyiz geleceğe dair yatırım, kimisine göre ise boşuna harcama. Her şey bu tweetle başladı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın