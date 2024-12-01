Evlenmeden Çeyiz Biriktirmek Mantıklı mı, Saçma mı? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Mevzu

Sosyal medya çeyiz konusu üzerine ikiye bölündü. Bazı kadınlar evlenmeden önce çeyiz biriktirmenin mantıklı olduğunu savunuyor. Bazıları ise çok önceden yapılan bu alışverişlerin gereksiz ve anlamsız olduğunu düşünüyor. Twitter’da bir kullanıcının 'Evlenme meraklısı değilim ama evlenmezsek bu çeyizler ne olacak?' paylaşımı tartışmayı alevlendirdi. Çeyiz biriktirenler ve karşı çıkanlar arasındaki görüş ayrılığı sosyal medyada gündem oldu.