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Bir Yılda Neler Yaşadık? 2024 Yılını Sadece Görsellerle Özetleyen Twitter Kullanıcıları

Bir Yılda Neler Yaşadık? 2024 Yılını Sadece Görsellerle Özetleyen Twitter Kullanıcıları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.12.2024 - 08:53

2024 yılı tıpkı bir roller coaster gibi hızla geçti ve geriye baktığımızda kah güldük, kah üzüldük. Bir Twitter (X) kullanıcısı da '2024 yılınız nasıl geçti? (Sadece görseller)' sorusuyla bu yılın özetini bir resimle anlatılmasını istedi. Ortaya yer yer eğlenceli, yer yer hüzünlendiren görseller çıktı. 

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Bu yıl ülkece depresyon modumuz hep açıktı.

Bu yıl ülkece depresyon modumuz hep açıktı.
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Eğlenmedik mi? Eğlendik de.

Eğlenmedik mi? Eğlendik de.
twitter.com

Kararlar alıp bozduk.

Kararlar alıp bozduk.
twitter.com

Üzülmedik mi? Üzüldük de.

Üzülmedik mi? Üzüldük de.
twitter.com

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Sizin için 2024 nasıl geçti? Yorumlara bekliyoruz...

Sizin için 2024 nasıl geçti? Yorumlara bekliyoruz...
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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