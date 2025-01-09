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İsmail Saymaz’dan Kerimcan Durmaz’ın Tutuklanmasına Tepki: "Burada Çifte Standart Var"

İsmail Saymaz’dan Kerimcan Durmaz’ın Tutuklanmasına Tepki: "Burada Çifte Standart Var"

Kerimcan Durmaz
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.01.2025 - 11:31

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Durmaz, Malta’da katıldığı bir konserde yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in tutuklanmayıp Kerimcan Durmaz’ın tutuklanmasına “çifte standart” diyerek tepki gösterdi.

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Son günlerde yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında ünlü isimler gözaltına alınmış ve bazıları tutuklanmıştı.

Son günlerde yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında ünlü isimler gözaltına alınmış ve bazıları tutuklanmıştı.

Son olarak sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da yasa dışı bahsi özendirdiği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son olarak sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da yasa dışı bahsi özendirdiği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı canlı yayında Kerimcan Durmaz’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı canlı yayında Kerimcan Durmaz’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

“Burada bir çifte standart da var. Kerimcan Durmaz Malta'da gittiği konserde arkasında ekranda yasa dışı bahis şirketinin ismi olduğu için tutuklanıyor. İyi de yani Serdar Ortaç'la Mehmet Ali Erbil doğrudan bet şirketinin canlı yayında kumar oynayıp tanıtımını yaptılar ya. Yani ikisini niye serbest bıraktınız, bunu niye tutukluyorsun?”

“Burada bir çifte standart da var. Kerimcan Durmaz Malta'da gittiği konserde arkasında ekranda yasa dışı bahis şirketinin ismi olduğu için tutuklanıyor. İyi de yani Serdar Ortaç'la Mehmet Ali Erbil doğrudan bet şirketinin canlı yayında kumar oynayıp tanıtımını yaptılar ya. Yani ikisini niye serbest bıraktınız, bunu niye tutukluyorsun?”

İsmail Saymaz, yasa dışı bahis baronları için ise şu ifadeleri kullandı 👇

İsmail Saymaz, yasa dışı bahis baronları için ise şu ifadeleri kullandı 👇

Bunların isimleri de belli. Bunların bir kısmı Karadağ'da, bir kısmı Malta'da, bir kısmı Gürcistan'da, bir kısmı Ukrayna'da. Türk bunlar. Bazı mafyatik gruplarla da bağlantılı, Türk mafyasıyla da bağlantılı, sanal kumar oynatıcıları.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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gnyy

Bataklığı kurutmak yerine üstündeki sinekleri avlıyorlar

gilmore

Eşcinsel olduğu için

ömer

Sistemin saçmalığı teşvik ve/veya reklam olması için çıkın gelin buraya kazanmak için oynayın gibi ifadeler kullanılmalı yada bakın ben oynuyorum diye özendi... Devamını Gör