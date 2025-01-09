İsmail Saymaz’dan Kerimcan Durmaz’ın Tutuklanmasına Tepki: "Burada Çifte Standart Var"

“Bunların isimleri de belli. Bunların bir kısmı Karadağ'da, bir kısmı Malta'da, bir kısmı Gürcistan'da, bir kısmı Ukrayna'da. Türk bunlar. Bazı mafyatik gruplarla da bağlantılı, Türk mafyasıyla da bağlantılı, sanal kumar oynatıcıları.”