Abba'dan Dua Lipa'ya: Disko Havası Hiç Bitmedi

Ecem Bekar
Ecem Bekar
30.08.2025 - 23:54

Parıltılı ceketler, ışıklı pistler, platform topuklar… Disko bir dönemin değil, her dönemin ruh hali! Zaman geçti ama o ritim hâlâ aynı yerden vuruyor. Dans etmek isteyen herkes için disko, her dönemde kendine bir yol buldu. Hazırsan hem geçmişe selam çakalım hem de bugüne ayak uyduralım. İşte sana dans ettirecek 10 disko durağı ve eşlik edecek şarkılar! 💃🕺

Abba’yla başladı, her yere yayıldı!

ABBA – Gimme! Gimme! Gimme!

Bee Gees ve o efsane falsetto

Bee Gees – You Should Be Dancing

Disko küreleri sadece 70’lerde kalmadı.

Madonna ile disko popla tanıştı.

Daft Punk ve diskonun dijital çağı...

Lady Gaga: Diskonun drama kraliçesi!

Dua Lipa: Diskoyu geri getiren kadın!

TikTok ve Gen Z'nin disko ilgisi...

Moda da “Disko” diyor.

Disko bitmedi, bir tık güncellendi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
