A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Fakir As 1072 Nt Islak Kuru Şarjlı El Süpürge Carbon Alınır mı?
A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Fakir As 1072 Nt Islak Kuru Şarjlı El Süpürge Carbon Alınır mı?
Fakir AS 1072 NT Islak Kuru Şarjlı El Süpürgesi, her an kullanıma hazır, hafif ve güçlü bir temizlik çözümü. Hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilen bu süpürge, pratik ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor!
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Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Islak ve Kuru Temizlik - Taşınabilir ve Hafif Tasarım - Güçlü Emiş Gücü
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Kompakt Boyutlar - Şarj İstasyonu ile Pratik Şarj - Kolay Temizlik
Teknik özellikleri ise şu şekilde:
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