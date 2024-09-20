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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Fakir As 1072 Nt Islak Kuru Şarjlı El Süpürge Carbon Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Fakir As 1072 Nt Islak Kuru Şarjlı El Süpürge Carbon Alınır mı?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 10:04

Fakir AS 1072 NT Islak Kuru Şarjlı El Süpürgesi, her an kullanıma hazır, hafif ve güçlü bir temizlik çözümü. Hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilen bu süpürge, pratik ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Islak ve Kuru Temizlik - Taşınabilir ve Hafif Tasarım - Güçlü Emiş Gücü

Islak ve Kuru Temizlik - Taşınabilir ve Hafif Tasarım - Güçlü Emiş Gücü

  • Hem sıvı hem de kuru kirleri temizleyebilmesi, bu süpürgeyi çok yönlü bir hale getiriyor. Evinizde su döküldüğünde veya kırıntı toplamak istediğinizde ideal.

  • Şarjlı yapısıyla her yerde kolayca kullanabilirsiniz. Hafifliği sayesinde özellikle arabada, mutfakta ya da küçük alanlarda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

  • Yüksek emiş gücü sayesinde toz, kırıntı gibi küçük partikülleri anında toplar. Günlük temizlik için oldukça verimli.

Kompakt Boyutlar - Şarj İstasyonu ile Pratik Şarj - Kolay Temizlik

Kompakt Boyutlar - Şarj İstasyonu ile Pratik Şarj - Kolay Temizlik

  • Küçük boyutu, saklama alanı konusunda sorun yaratmaz ve dolap içinde ya da mutfak tezgahında kolayca saklanabilir.

  • Ürün, özel şarj istasyonu sayesinde kolayca şarj edilebilir ve her zaman kullanıma hazır tutulabilir.

  • Çıkarılabilir toz haznesi ve filtre sistemi sayesinde temizlikten sonra ürünü temizlemek oldukça basit.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • Motor Gücü: 7.2V

  • Çalışma Süresi: Tek şarjda yaklaşık 12-15 dakika kullanım süresi

  • Şarj Süresi: Tam şarj için yaklaşık 12 saat

  • Toz Kapasitesi: 0.3 litre

  • Ağırlık: 0.9 kg

  • Kullanım Tipi: Islak ve kuru

  • Renk: Siyah karbon, Kırmızı, Krem, Pembe

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

  • ' Arabamda kullanmak için aldım ve inanılmaz memnunum. Küçük ama çok güçlü bir süpürge, özellikle dökülen kahve gibi sıvıları temizlemek için harika!'

  • 'Mutfakta sıklıkla kullanıyorum. Yemek yaparken dökülen un, kırıntı gibi şeyleri anında temizleyebiliyorum. Ayrıca ıslak temizlik yapabilmesi büyük avantaj.'

  • 'Günlük temizlik için çok ideal bir süpürge. Şarj istasyonuyla her zaman hazır, özellikle evcil hayvanımın döktüğü tüyleri toplamak için kullanıyorum. Hafif ve kullanımı çok kolay!'

İstediğiniz şarjlı el süpürgesinin Fakir As 1072 Nt Islak Kuru Şarjlı Süpürge olduğuna karar verdiyseniz, Amazon ya da Hepsiburada güvencesiyle satın alabilirsiniz. 

Daha fazla şarjlı el süpürgesi mi görmek istiyorsunuz?

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