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ŞOK'a The North Face Mont ve Yağmurluk Modelleri Geliyor! 14 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a The North Face Mont ve Yağmurluk Modelleri Geliyor! 14 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
11.09.2024 - 12:48

ŞOK 14 - 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 21 Eylül 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Gokidy Blok Tatlı Şehir Seti 249 TL,

Gokidy Blok Tatlı Şehir Seti 249 TL,

  • Dollyland Luvlie Günlük Kıyafetler 119 TL, 

  • Dollyland Minkie Sevimli Evim Sürpriz Poşeti 69,95 TL,

  • Blok Gözlük Seti 99,95 TL,

  • Metal Jipler 99,95 TL, 

  • Uzay Araç 39,95 TL, 

  • Uzay Serisi Mekik ve Astronot 199 TL, 

  • Uzay İstasyonu 399 TL, 

  • Arazi Araçlarıı 2'li 99,95 TL,

  • Sök Tak Motor Helikopter Seti 149 TL,

  • Pilsan Futbol Kalesi ve Topu 140 TL,

  • Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 399 TL,

  • Kova Seti 49,95 TL, 

  • Krone Voleybol / Basketbol Topu 119 TL,

  • Rookie Plastik Kaykay 199 TL

25 TL üstü alışverişlerde:

  • 750 ml Johnson's Bebek Şampuanı 65 TL, 

  • 357 gram Haribo Keyif Paketi 55 TL, 

  • 250 gram Kocatepe Türk Kahvesi 79 TL, 

  • 700 ml Ace Ultra Çamaşır Sulu Sprey Çeşitleri 52 TL,

  • 30 ml Garnier Cilt Kusurları Karşıtı Peeling Etkili Serum 170 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Aydınlatma ürünleri;

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The North Face Mont ve Yağmurluk modelleri

The North Face Mont ve Yağmurluk modelleri

The North Face ürünleri Amazon'da burada ve Hepsiburada'da burada.

Gamer ürünleri;

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