Mega Eylül’den Flaş Fırsatlarla Kapabileceğin İndirimdeki Popüler Ürünler

2000 Watt gücündeki çay seti ile evde çay demlemek artık çok daha rahat. 0.7 litrelik paslanmaz çelik demliği olan çay seti ile misafirlere kolayca çay yapabileceksiniz. 1.7 litrelik paslanmaz çelik su ısıtıcısı da olan ürünle lezzetli çaylar demlemek mümkün.

Trendyol'da çay makinesi kategorisinde çok satanlardan olan Sinbo Çay Seti şu an 874 TL.

Sinbo Elektrikli Çay Seti