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Mega Eylül’den Flaş Fırsatlarla Kapabileceğin İndirimdeki Popüler Ürünler

etiket Mega Eylül’den Flaş Fırsatlarla Kapabileceğin İndirimdeki Popüler Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 17:17

Trendyol zaman zaman büyük indirimler yapıyor. İndirim ayı olan Eylül ayında Trendyol yine bir indirimle karşımızda. Trendyol Mega Eylül kampanyasında yine beklenen birçok ürün indirime giriyor. Siz de favorilerinize eklediğiniz ürünleri indirimli fiyattan almak için Trendyol'un bu kampanyasını kaçırmayın.

Trendyol Mega Eylül kampanyasından eksiklerinizi tamamlamak için sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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One Step Saç Şekillendirici ve Saç Düzleştirici Fön Tarağı

One Step Saç Şekillendirici ve Saç Düzleştirici Fön Tarağı

Trendyol indirimlerinden alabileceğiniz fön tarağının 360 derece dönme özelliğine sahip kablosu sayesinde rahatça hareket edebiliyorsunuz. 1200 Watt gücü olan fön tarağı ile saçlarınızı her zaman istediğiniz gibi yapabileceksiniz. 220 dereceye kadar ısı veren tarağın 3 kademeli ısı ayarı var.

Bayılıyoruuumm sanırımm kuaför evinize geldii. Saçımı mükemmel düzleştiriyor harika bi fön tarağı, herkes saçımı övüyor, çok pratik. 10 dakika içinde düz oluyo saçım kullanımı da çok basit çok sevdimm, teşekkürlerr.

One Step Fön Tarağı

TRENDYOL

Comedones Dijital Baskül

Comedones Dijital Baskül

Yağ, su, kas gibi ölçümler yapan tartı aynı zamanda vücut kitle endeksini de ölçüyor. Kilonuz dışında başka verilerinize her an ulaşabilmek istiyorsanız bu tartıyı Trendyol indirimlerinden kaçırmayın deriz!

Comedones Dijital Baskül

TRENDYOL

Kiwi Ksı 650 Portatif Buharlı Dikey Ütü

Kiwi Ksı 650 Portatif Buharlı Dikey Ütü

Kırışıklıkları kolayca gidermek için kullanabileceğiniz dikey ütü 1200 Watt gücünde. Evde ütü yapmadan hızlıca kıyafetlerinizi giyilebilecek hale getirmek istiyorsanız Kiwi dikey ütü çok işinize yarayacak!

Buharlı dikey ütü kategorisinde çok satılan olan ütü 799 TL.

Kiwi Dikey Ütü

TRENDYOL

Sinbo STM-5831 Elektrikli Çay Seti

Sinbo STM-5831 Elektrikli Çay Seti

2000 Watt gücündeki çay seti ile evde çay demlemek artık çok daha rahat. 0.7 litrelik paslanmaz çelik demliği olan çay seti ile misafirlere kolayca çay yapabileceksiniz. 1.7 litrelik paslanmaz çelik su ısıtıcısı da olan ürünle lezzetli çaylar demlemek mümkün.

Trendyol'da çay makinesi kategorisinde çok satanlardan olan Sinbo Çay Seti şu an 874 TL.

Sinbo Elektrikli Çay Seti

TRENDYOL

Karaca Hatır Közde Türk Kahvesi Makinesi

Karaca Hatır Közde Türk Kahvesi Makinesi

Türk kahvesi içmeyi çok seviyorsanız Karaca'nın Türk Kahve Makinesi tam size göre. Bol köpüklü kahveler yapan bu makinenin 5 fincan kapasitesi var. Çok satanlar listesine giren Karaca kahve makinesi taşma önleyici sisteme sahip. Sesli ve ışıklı uyarı sistemi sayesinde sizi uyaran makine ile evde kahve yapmak kolaylaşıyor.

Anneler günü için aldım mükemmel bir hediye oldu sağlam kaliteli ve kullanışlı közde kahvesi mükemmel kesinlikle tavsiye ederim.

Karaca Hatır Közde Türk Kahvesi Makinesi

TRENDYOL
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Arzum Ar4087 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge

Arzum Ar4087 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge

2'si 1 arada dikey süpürge evde işlerinizi kolaylaştıracak. 550 Watt elektrikli süpürgenin performansı oldukça yeterli. Evinizi tertemiz yapmanıza yardımcı olacak süpürgenin ses seviyesi de oldukça düşük.

1.064 TL olan dikey süpürgenin 5 metre kablosu var.

Arzum Dikey Elektrikli Süpürge

TRENDYOL

Karaca Pro Multimax Çok Amaçlı Mutfak Robotu

Karaca Pro Multimax Çok Amaçlı Mutfak Robotu

Mutfakta robotlar yemek yapmayı kolaylaştırıyor. Çok amaçlı bu mutfak robotunun doğrama ve parçalama özellikleri var. Bunların yanında blender ucuyla çorbalarda pürüzsüz kıvam elde edebiliyorsunuz. 800 ml kapasitesi olan robotun gücü 2000 Watt.

4 farklı rengi olan mutfak robotunun fiyatı Trendyol Mega Eylül kampanyasında 1.759 TL.

Karaca Pro Multimax Mutfak Robotu

TRENDYOL

Nanopro Dijital Hassas Mutfak Tartısı

Nanopro Dijital Hassas Mutfak Tartısı

Mutfakta tarifler yapıyorsanız bir tartı sizin için şart. 10 kiloya kadar ölçebilen tartı ile artık tarifleriniz tam tutuyor. Hassas ölçüm yaptığı için tarifler şaşmıyor. Belli bir süre kullanmayınca otomatik kapandığı için pil tasarrufu sağlıyor.

Oldukça uygun bir fiyata çeyizime aldı tariflerde çok işime yarıyor.

Nanopro Mutfak Tartısı

TRENDYOL

Philips 3000 Serisi Airfryer

Philips 3000 Serisi Airfryer

4.1 litre kapasiteli Philips Airfryer ile evde sağlıklı ve lezzetli yemekler yapabileceksiniz. %90'a kadar daha az yağlı yemekler yapabileceğiniz ürünün kullanmanızı kolaylaştıran NutriU uygulaması var. Airfryer ile pişirilen yemekler, piştikten bir süre daha sıcak durabiliyor.

Çok satan ve çok beğenilen Airfryer'ı almak için şimdi tam sırası. Trendyol Mega Eylül kampanyasında bu ürün 2.199 TL.

Philips 3000 Serisi Airfryer

TRENDYOL

Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge

Evde robot süpürge yoksa işiniz çok zor. Trendyol Mega Eylül kampanyasında indirime girmişken en beğenilen robot süpürge modeli Roborock Q7 Max'ı kaçırmayın. 180 dakika boyunca evi temizleyen robot süpürgenin haritalama özelliği de var.

Roborock Q7 Max

TRENDYOL
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Philips Fc9749/07 Power Pro Max Toz Torbasız Süpürge

Philips Fc9749/07 Power Pro Max Toz Torbasız Süpürge

Toz torbasız süpürgeler kullanıcıların tercih ettikleri modellerden. Farklı zeminlerde etkili süpürge ince tozların %99,9'unu süpürüyor. Yüksek emiş gücü ile evde toz bırakmıyor. TriActive+ başlığı farklı zeminler için uygun. Toz haznesini tek elle boşaltmak mümkün.

Süpürge harika çok beğendim. Müthiş toz topluyor, bir gün önce süpürge yapıp ertesi gün çıkan toza inanamadım. İyi ki almışım.

Philips Power Pro Max Süpürge

TRENDYOL

Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender

Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender

300 Watt blender smoothie yapmak için ideal. 2 tane şişesiyle gelen blender sağlıklı beslenmek için size yardımcı oluyor. Buz kırabilme özelliği de olan blenderın 4 bıçağı var. 

Arzum Shake'n Take Smoothie Blender

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