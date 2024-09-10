Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eylül’de Alışveriş Bir Başka! Madame Coco'dan Paşabahçe'ye Ev Yaşam Ürünlerinin İncileri Sepette İndirimlerle

etiket Eylül’de Alışveriş Bir Başka! Madame Coco'dan Paşabahçe'ye Ev Yaşam Ürünlerinin İncileri Sepette İndirimlerle

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 19:52

Eylül indirimlerle geldi. Artık adı indirim ayı olması gereken Eylül'de yine birçok markada güzel indirimler var. Evinizin ihtiyaçlarını tamamlamak için ihtiyacınız olan ürünleri derledik. Güral Porselen, Madame Coco, Paşabahçe ve daha birçok sevilen markalarda indirimleri kaçırmayın. 

Her sene siz de eksiklerinizi tamamlamak için Eylül'ü bekliyorsanız sizin için seçtiklerimize bir göz atın deriz!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güral Porselen Camelia 14 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı

Güral Porselen Camelia 14 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı

14 parçalık bu takım 4 kişiye uygun. Şık bir yemek takımına ihtiyacınız varsa bu modeli inceleyebilirsiniz. Mavi renkli takım sofraların gözdesi olacak. İçinde 4 tane 15 cm çorba kasesi, 4 tane 20 cm çukur yemek tabağı, 4 tane 25 cm servis tabağı ve 2 tane 25 cm kayık tabak var.

Çok güzel hem hızlı geldi ve sağlamdı.

Normalde 1.665 TL olan yemek takımı indirimle 999 TL'ye düşüyor. 

Net %40 indirime giren Güral Porselen ürünleri için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Madame Coco Josette Kek Fanusu

Madame Coco Josette Kek Fanusu

29 cm'lik bu kek fanusu mutfakta işinize çok yarayacak. Keklerinizi taze tutmak için ihtiyacınız olan fanus füme renginde. Mutfakta hep mis gibi kek kokusu duymanızı sağlayacak fanus her eve lazım!

Sepette 455 TL'ye düşen fanus çok şık.

Madame Coco ürünlerinin hepsine ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Paşabahçe 51749-2'li Yaldızlı Elysia Gold Dondurmalık

Paşabahçe 51749-2'li Yaldızlı Elysia Gold Dondurmalık

Dondurma servis ederken kullanabileceğiniz bu dondurmalıklar oldukça zarif duruyor. Yaldızlı kaplar gold detaylarıyla sunumlar için ideal. 2 tane gelen dondurmalıklar hazır indirimdeyken kaçırmamak gerek!

O kadar güzel ki bayıldım çok şık duruyor, boyutuda tam istediğim gibi.

Sepette 134 TL'ye düşen dondurmalık normalde 209 TL.

Paşabahçe markasının kaliteli camlarından almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Chakra Marfa Çift Kişilik Pike

Chakra Marfa Çift Kişilik Pike

200x220 cm boyutlarındaki pike çift kişilik. Kum rengindeki pike ile yatağınız çok daha güzel görünecek. %100 pamuk pike yumuşacık.

Bu çift kişilik pikenin indirimsiz fiyatı 5.059 TL. Sepette ise 2.529 TL'ye düşüyor.

Chakra'nın indirimli daha fazla ürününe ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Rabi Mobilya Diva Country Mega Gardırop

Rabi Mobilya Diva Country Mega Gardırop

6 kapaklı gardırop çok kullanışlı. 2 çekmecesi de olan ürünün dış görünüşü çok şık. Odanızın havasını değiştirecek gardırop oldukça kaliteli. 210 cm yüksekliği ve genişliği olan dolabın derinliği ise 52 cm. Şık tasarımlı kulpları ve kullanışlı içi ile kaçmaz bir model.

Bayadır bakıyordum indirime düşmesini bekledim, güzel fiyat yakaladım ve daha yüksek fiyata da alınabilirmiş. Çok beğendim kapak kalitesi çok güzel diğer malzemeleri orta kalite. Kurulumu çok zordu hangi parça nerenin bilmiyorduk ve baya zorlandık ama değdi, benim yatak odası takımım yoktu alamayacağım için dolap almam lazımdı, bence uygun fiyata, iyi kalite.

Bu ürün 10.734 TL'ye düşüyor.

Rabi Mobilya ürünlerini zaten beğeniyorsanız hazır indirideyken kaçırmayın!

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Emsan Mayra Çatal Kaşık Bıçak Seti

Emsan Mayra Çatal Kaşık Bıçak Seti

Emsan'ın bu çatal kaşık bıçak seti, kutusuyla birlikte geliyor. 6 kişilik takımda toplam 36 parça var. İçinde yemek kaşığı, çatalı, bıçağı, tatlı kaşığı, tatlı çatalı ve çay kaşığı var. Şık bir sofra kurmak istiyorsanız bu seti alabilirsiniz.

1.545 TL'ye düşen set normalde 1.818 TL.

Emsan'ın daha fazla ürününe ulaşarak hemen indirimlere göz atabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Formeya Tek Kişilik Lüx Gri Welsoft Yorgan

Formeya Tek Kişilik Lüx Gri Welsoft Yorgan

Çift taraflı yorgan 155x215 cm boyutlarında. Silikon dolgulu yorganla çok rahat edeceğiniz kesin. Hem yaz hem kış kullanmaya uygun yorganın yaz tarafı terletmiyor. Çamaşır makinesinde yıkanabildiği için temizliği kolay!

3 ayrı rengi olan yorgan 966 TL'ye düşmüş.

Yastık, yorgan ve alez kategorisindeki indirimli ürünler için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Tchibo Çok Fonksiyonlu LED Lamba

Tchibo Çok Fonksiyonlu LED Lamba

LED lambalar dolaplarda çok kullanışlı. Yapışkan şeridi sayesinde kolayca takılabiliyor. Pille çalışan lambayı küçük odalarda ya da aydınlatmak istediğiniz küçük alanlarda kullanabilirsiniz.

Sepette 466 TL'ye düşen lambanın açma kapama düğmesi var.

Tchibo markasının daha fazla ürününe ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Cool Halı Vetrina Krem Yumuşak Halı

Cool Halı Vetrina Krem Yumuşak Halı

Krem halı her odaya uygun. Özellikle oturma alanı için tercih edebileceğiniz halı yumuşacık. Yuvarlak halı odanızın havasını bir anda değiştirecek. Makine dokuması halı kolayca temizlenebiliyor. 

Dokusu çok güzel, yumuşacık ve çok şık, çok beğendim. Teşekkürler.. Kargolama ve elime ulaşması da hızlıydı..

1.324 liradan 794 liraya düşen halı her eve lazım!

Coo Halı modelleri için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

İpek Mobilya Doremi Tekli Koltuk Berjer

İpek Mobilya Doremi Tekli Koltuk Berjer

Gri renkli berjer her odaya çok yakışıyor. Şık olduğu kadar rahat berjer salonunuzun tasarımını tamamlıyor. Silinebilir kumaşı sayesinde kirlenmesinden korkmanıza gerek kalmıyor. 

5.899 TL olan berjerin indirimsiz fiyatı 8.428 TL.

İpek Mobilya markasının ürünlerine ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın