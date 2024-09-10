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Günün Fırsatı: Samsung Galaxy Tab A9 Tablet İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Samsung Galaxy Tab A9 Tablet İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
10.09.2024 - 17:46

Son zamanların en çok tercih edilen tabletlerinden biri Samsung Galaxy Tab A9 Tablet özellikle öğrenciler için hayat kurtarıcı. İşle ilgili aktivitelerinizi ve ders materyallerinizi rahatlıkla her yere taşımanızı sağlayan Samsung Galaxy Tab A9 Tablet şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 10.09.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Galaxy Tab A9, çoklu görevlerinizde daha az gecikme yaşamanız için 8 GB RAM kapasitesiyle sunuluyor.

Galaxy Tab A9, çoklu görevlerinizde daha az gecikme yaşamanız için 8 GB RAM kapasitesiyle sunuluyor.

Dahili 128 GB depolama alanı da tüm yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı depolamak için gerekli alanı sağlıyor. MicroSD kart ile depolama alanınızı 1 TB’ye kadar artırabilirsiniz. Sevdiğiniz içerikler daima parmaklarınızın ucunda.

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Galaxy Tab A9 ile aynı anda mimari çizimler yapabilir, göz alıcı görseller seçebilir veya görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir pencereyi kapatmak zorunda kalmadan ili uygulamayı tek bir ekranda görüntüleyin.

Galaxy Tab A9 ile aynı anda mimari çizimler yapabilir, göz alıcı görseller seçebilir veya görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir pencereyi kapatmak zorunda kalmadan ili uygulamayı tek bir ekranda görüntüleyin.

Önemli verileri Güvenli Klasör’de saklayın ve cihazınızın genel güvenlik durumunu Gizlilik Gösterge Paneli’nden takip edin. Samsung Galaxy deneyiminizi güvenlik sorunları endişesi yaşamadan içiniz rahat bir şekilde yaşayın.

Sizi içine çeken ses deneyimi sunan hoparlörler sayesinde kapsayıcı ses ortamına kendinizi bırakın. 3D sesi etkileyici bir netlik ve derinlikle hissedin, Galaxy Tab A9 ile film ve müzik keyfini doyasıya yaşayın.

Sizi içine çeken ses deneyimi sunan hoparlörler sayesinde kapsayıcı ses ortamına kendinizi bırakın. 3D sesi etkileyici bir netlik ve derinlikle hissedin, Galaxy Tab A9 ile film ve müzik keyfini doyasıya yaşayın.

İndirimden yararlanmak link:Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Amazon indirimindeki tüm ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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İndirimdeki diğer modellere buradan göz atabilirsiniz.

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