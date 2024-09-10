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Süreli İndirimleri Kaçırmadan Yakala! Akıllı Cep Telefonlarında Büyük İndirim

etiket Süreli İndirimleri Kaçırmadan Yakala! Akıllı Cep Telefonlarında Büyük İndirim

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 17:22

Saatlik indirimlerle karşınıza çıkan bu 6 harika telefon, yüksek performans ve geniş depolama alanlarıyla teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Nothing Phone 1’den POCO X6 Pro’ya, farklı RAM ve depolama kapasiteleri sunan bu modeller, şık tasarımlarıyla göz kamaştırırken, hız ve verimlilik konusunda da sınırları zorluyor. Şimdi bu fırsatları yakalayın, favori modelinizi kaçırmadan alışverişin keyfini çıkarın!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 10.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Nothing Phone 1 8GB RAM 128GB Siyah

1. Nothing Phone 1 8GB RAM 128GB Siyah

Şık tasarımı ve 8GB RAM gücüyle Nothing Phone 1, kullanıcı deneyiminizi üst seviyeye taşıyor. 128GB depolama kapasitesi sayesinde tüm uygulamalarınıza rahatça yer açarken, siyah renk seçeneğiyle stilinize de uyum sağlıyor. Nothing Türkiye garantisiyle gelen bu model, saatlik indirim fırsatlarıyla kaçırılmayacak bir seçenek!

14.949,00 TL yerine %3 indirimle sadece 14.499,00TL.

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2. POCO X6 Pro 5G 12GB RAM 512GB ROM

2. POCO X6 Pro 5G 12GB RAM 512GB ROM

12GB RAM ve 512GB depolama kapasitesiyle POCO X6 Pro 5G, hızlı performans ve geniş alan arayanlar için ideal bir seçenek. 5G teknolojisiyle kesintisiz internet deneyimi sunarken, şık siyah tasarımı dikkat çekiyor. POCO Türkiye garantisiyle güvenli bir alışveriş imkânı sunan bu telefon, indirimli fiyatıyla sizi bekliyor.

19.999,00 TL yerine %5 indirimle sadece 18.999,00TL.

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3. Redmi Note 13 Pro 12GB RAM 512GB ROM Gece Siyahı

3. Redmi Note 13 Pro 12GB RAM 512GB ROM Gece Siyahı

12GB RAM ve devasa 512GB depolama alanıyla Redmi Note 13 Pro, yüksek performans ve kapasite isteyenlere hitap ediyor. Gece siyahı tasarımı zarif bir görünüm sunarken, Xiaomi Türkiye garantisiyle kullanıcılarına güven veriyor. Saatlik indirim fırsatlarıyla bu fırsatı kaçırmayın! 

İndirim saat 20.00'da başlıyor.

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4. Redmi Note 13 Pro 8GB RAM 256GB ROM Gece Siyahı

4. Redmi Note 13 Pro 8GB RAM 256GB ROM Gece Siyahı

8GB RAM ve 256GB ROM ile Redmi Note 13 Pro, ideal depolama kapasitesi ve performans sunuyor. Şık gece siyahı tasarımı ve Xiaomi Türkiye garantisiyle güvenilir bir tercih olan bu model, indirimli fiyatıyla bütçenizi de düşünüyor. Bu fırsat anlık indirimlerle daha da cazip hale geliyor.

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5. Redmi Note 13 Pro 12GB RAM 512GB ROM Lavanta Moru

5. Redmi Note 13 Pro 12GB RAM 512GB ROM Lavanta Moru

12GB RAM ve 512GB depolama alanı ile Redmi Note 13 Pro, güçlü performansı ve dikkat çekici lavanta moru rengiyle fark yaratıyor. Xiaomi Türkiye garantisi altında sunulan bu model, saatlik indirimlerle kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Şimdi harekete geçip bu fırsatı değerlendirin!

İndirim saat 20.00'da başlıyor.

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6. Redmi Note 13 Pro 12GB RAM 512GB ROM Orman Yeşili

6. Redmi Note 13 Pro 12GB RAM 512GB ROM Orman Yeşili

12GB RAM ve 512GB depolama alanı sunan Redmi Note 13 Pro, orman yeşili tasarımıyla göz alıcı bir alternatif. Hem güçlü performans hem de geniş depolama isteyenler için ideal olan bu telefon, Xiaomi Türkiye garantisiyle sunuluyor. Saatlik indirim fırsatlarıyla bu eşsiz teklifi kaçırmayın!

İndirim saat 20.00'da başlıyor.

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