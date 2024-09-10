Süreli İndirimleri Kaçırmadan Yakala! Akıllı Cep Telefonlarında Büyük İndirim
Süreli İndirimleri Kaçırmadan Yakala! Akıllı Cep Telefonlarında Büyük İndirim
Saatlik indirimlerle karşınıza çıkan bu 6 harika telefon, yüksek performans ve geniş depolama alanlarıyla teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Nothing Phone 1’den POCO X6 Pro’ya, farklı RAM ve depolama kapasiteleri sunan bu modeller, şık tasarımlarıyla göz kamaştırırken, hız ve verimlilik konusunda da sınırları zorluyor. Şimdi bu fırsatları yakalayın, favori modelinizi kaçırmadan alışverişin keyfini çıkarın!
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Bu içerik 10.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Nothing Phone 1 8GB RAM 128GB Siyah
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2. POCO X6 Pro 5G 12GB RAM 512GB ROM
3. Redmi Note 13 Pro 12GB RAM 512GB ROM Gece Siyahı
4. Redmi Note 13 Pro 8GB RAM 256GB ROM Gece Siyahı
5. Redmi Note 13 Pro 12GB RAM 512GB ROM Lavanta Moru
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6. Redmi Note 13 Pro 12GB RAM 512GB ROM Orman Yeşili
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