Süreli İndirimleri Kaçırmadan Yakala! Akıllı Cep Telefonlarında Büyük İndirim

Saatlik indirimlerle karşınıza çıkan bu 6 harika telefon, yüksek performans ve geniş depolama alanlarıyla teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Nothing Phone 1’den POCO X6 Pro’ya, farklı RAM ve depolama kapasiteleri sunan bu modeller, şık tasarımlarıyla göz kamaştırırken, hız ve verimlilik konusunda da sınırları zorluyor. Şimdi bu fırsatları yakalayın, favori modelinizi kaçırmadan alışverişin keyfini çıkarın!

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Bu içerik 10.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.