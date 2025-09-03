90'lı Yıllarda Tupac Shakur’un Sokakları Titreten Hitleri
Rap tarihinin en büyük ikonlarından biri olan Tupac Amaru Shakur ya da herkesin bildiği adıyla 2Pac, sadece bir rapçi değildi. O bir şairdi, aktivistti, asi bir ruhtu ve zamanının çok ötesinde bir figürdü. 1990’ların başından itibaren çıkardığı şarkılarla sadece Amerika’nın değil, dünyanın dört bir yanında sokakları titretti. Hem politik hem de kişisel meseleleri müziğine yansıtarak hip hop’un altın çağında tarihe kazındı. Haydi bu efsanenin şarkılarına birlikte bakalım!
1. California Love
2. Dear Mama
3. Changes
4. All Eyez On Me
5. Only God Can Judge Me
6. Keep Ya Head Up
7. 2 Of Amerikaz Most Wanted
8. Ghetto Gospel
9. Ambitionz Az a Ridah
10. Brenda's Got A Baby
