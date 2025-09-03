90'lı Yıllarda Tupac Shakur’un Sokakları Titreten Hitleri

Rap tarihinin en büyük ikonlarından biri olan Tupac Amaru Shakur ya da herkesin bildiği adıyla 2Pac, sadece bir rapçi değildi. O bir şairdi, aktivistti, asi bir ruhtu ve zamanının çok ötesinde bir figürdü. 1990’ların başından itibaren çıkardığı şarkılarla sadece Amerika’nın değil, dünyanın dört bir yanında sokakları titretti. Hem politik hem de kişisel meseleleri müziğine yansıtarak hip hop’un altın çağında tarihe kazındı. Haydi bu efsanenin şarkılarına birlikte bakalım!