9 Euro Bilet Kampanyası: AJet Uçak Bileti Nasıl Alınır, Hangi Ülkelerde Geçerli?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.08.2025 - 14:22

AJet, Avrupa seyahatlerini planlayanlar için yeni bir kampanya başlattı. 9 euro + vergilerden başlayan biletler sınırlı sayıda satışa çıktı. Kampanya hem Türkiye çıkışlı hem de Avrupa çıkışlı uçuşlarda geçerli. Yolcular uygun fiyata uçuş fırsatını AJet web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yakalayabiliyor. 112 binden fazla koltuk ile sunulan bu indirimli biletler, yoğun ilgi görüyor. İşte AJet 9 euro kampanyasının tüm ayrıntıları…

AJet 9 Euro Bilet Kampanyası

Türkiye’nin genç hava yolu şirketi AJet, Avrupa uçuşlarını kapsayan dev bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında yolcular 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satın alabiliyor. Uygun fiyatlı biletler yalnızca AJet’in resmi kanalları üzerinden alınabiliyor.

Bu fırsat Basic paket kapsamında geçerli olup yolculara 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı da tanınıyor. Ayrıca ek bagaj seçenekleri de oldukça avantajlı: 10 kg’a kadar ek bagaj 5 euro, 20 kg’a kadar ek bagaj ise 9 euro karşılığında satın alınabiliyor.

AJet Uçak Bileti Kampanyası Hangi Ülkelerde Geçerli?

Kampanya 9 Avrupa ülkesini kapsıyor. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Danimarka, Macaristan, İsveç ve Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yapılan uçuşlarda geçerli. Aynı şekilde Türkiye’den bu ülkelere yapılan uçuşlarda da avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Bu kapsamda Berlin, Frankfurt, Münih, Amsterdam, Londra, Viyana ve Zürih gibi pek çok merkezden Türkiye’nin İstanbul ve Ankara gibi şehirlerine uçmak mümkün. Böylece hem Türkiye’ye gelen gurbetçiler hem de Avrupa’ya seyahat edecek yolcular uygun fiyatlı uçuş fırsatını yakalayabiliyor.

AJet Ucuz Uçak Bileti Hangi Tarihlerde Geçerli?

Kampanya bilet satışları 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 22 Ağustos 2025 saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihler arasında alınan biletler 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

Toplamda 112 bin 224 koltuğun satışa çıkarıldığı kampanyada biletler sınırlı sayıda bulunuyor. Erken rezervasyon yapan yolcular daha avantajlı bir şekilde bu fırsattan yararlanabilecek.

AJet Uçak Bileti Nasıl Alınır?

AJet’in 9 euro kampanyasından yararlanmak için biletleri sadece AJet’in resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz. Bilet arama bölümünden kalkış ve varış şehirlerini seçip tarih aralığını girdikten sonra indirimli fiyatlara ulaşabilirsiniz.

AJet'in web sitesine gitmek için buraya tıklayın.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
