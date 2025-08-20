9 Euro Bilet Kampanyası: AJet Uçak Bileti Nasıl Alınır, Hangi Ülkelerde Geçerli?

Kampanya 9 Avrupa ülkesini kapsıyor. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Danimarka, Macaristan, İsveç ve Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yapılan uçuşlarda geçerli. Aynı şekilde Türkiye’den bu ülkelere yapılan uçuşlarda da avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Bu kapsamda Berlin, Frankfurt, Münih, Amsterdam, Londra, Viyana ve Zürih gibi pek çok merkezden Türkiye’nin İstanbul ve Ankara gibi şehirlerine uçmak mümkün. Böylece hem Türkiye’ye gelen gurbetçiler hem de Avrupa’ya seyahat edecek yolcular uygun fiyatlı uçuş fırsatını yakalayabiliyor.