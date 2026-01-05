onedio
5–11 Ocak 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
05.01.2026 - 21:42

Bu hafta gökyüzü “romantizm” anlatmıyor; ilişki becerisi öğretiyor.

Bu hafta Venüs Oğlak’ta. Bu şu demek: duygu var ama yapı istiyor. Sevgi var ama “böyle gelmiş böyle gider” demiyor. İlişki kurma şeklimizi, yakınlık kapasitemizi, güven üretme biçimimizi ve en önemlisi sınır–sorumluluk dengesini yeniden tasarlatıyor.

Mars’la kavuşum ise isteği yükseltiyor; fakat bu istek “anlık heves” değil. Gökyüzü bu hafta şunu soruyor:

İstediğin şeye emek verebiliyor musun, yoksa sadece istemeyi mi seviyorsun?

Jüpiter karşıtlığı büyütüyor ama aynı anda sınavdan geçiriyor. Bazen “seviyorum” demek yetmez; bazen “yetişkin gibi yönetiyorum” demen gerekir. Çünkü bu hafta ilişki, tek bir duygu değil; bir anlaşma, bir kapasite, bir emek planıdır.

Ve Chiron karesi… İşte o, eski yarayı dürtüyor. Tepki hızlanırsa, bugünün kavgasını dünün acısı yönetir. Bu yüzden haftanın ana cümlesi şudur:

“Sorun bir ‘iss-sen’ mi, yoksa bir ‘iss-me’ mi?”

Yani mesele “sen kimsin?” değil;

davranış kalıbı mı, ilişki düzeni mi, sınır-sorumluluk dengesi mi?

Bu hafta “kişiyi düzeltmek” değil, sistemi iyileştirmek kazanım getirir.

KOÇ (21 Mart–19 Nisan)

KOÇ (21 Mart–19 Nisan)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Bu hafta gökyüzü diyor ki: “Bağlantı kurmak yetenek işidir; yetenek de tekrar ister.”

Haklı çıkmak değil, işleyen bir sistem kurmak kazanım getirir. Koç; sen hızınla biliniyorsun, ama bu hafta gökyüzü senden hız değil, ustalık istiyor. Ustalık ise acele etmeden, doğru yerde netleşmekle gelir.

AŞK

BEKÂR:

7 Ocak civarı çekim artar. Mesaj trafiği, karşılaşmalar, göz göze gelişler, “bunu hissediyorum” dediğin anlar çoğalır. Ama gökyüzü diyor ki: hızlı kazanım değil, ciddi niyet.

Bu hafta flörtte kazandıran şey “etkilemek” değil; kendini doğru konumlandırmak.

  • Sen ne arıyorsun?

  • Hangi ilişki düzeni seni büyütüyor?

  • Hangi kalıp seni tüketiyor?

  • Acele bir yakınlık yaşanırsa, hemen “bu kader” demeden önce sor: “Bu kişi benim huzurumu mu büyütüyor, heyecanımı mı?”
  • Heyecan kısa sürede biter; huzur, ilişkiyi taşır.

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

Venüs–Mars, ilişkinin “gündem dosyalarını” açar: emek, sorumluluk, gelecek planı, düzen, ortak hedef.

Bu hafta ilişki bir “duygu konuşması” değil; bir koordinasyon toplantısı gibi çalışabilir.

9 Ocak’ta duygusal güvenlik ihtiyacı ile kariyer/başarı hedefi çarpışabilir. Bu çarpışmada kaybettiren şey şu olur: “Beni anlamıyorsun” diyerek kişiyi hedef almak.

Kazandıran cümle: “Bizim düzenimiz neyi besliyor, neyi yoruyor?”

Sorunu kişiye değil, sisteme koyarsan çözüm gelir.

UYARI:

11 Ocak’ta geçmişten taşınan kırgınlık “ani tepki” olarak çıkabilir. Bu hafta Koç için en büyük güç: bedendeki yükselişi fark edip durabilmek.

Tepki vermeden önce iki nefes al. Çünkü gökyüzü diyor ki: “O zamandı, bu şimdi.”

İŞ / PARA

Network ve görünürlük güçlenir. Otorite figürleriyle konuşmalar, başvuru/terfi/iş görüşmesi, proje sunumu için güçlü bir hafta.

Ama başarı baskısı arttıkça sabırsızlık doğabilir.

Koç’un bu hafta altın kuralı: Planla, sonra hızlan.

  • Bir hedefi üç adımda yaz.

  • İlk adımı bu hafta at.

  • İkinciyi “hemen” değil, “doğru zamanda” at.

  • Hızlı kazanım değil, sürdürülebilir ilerleme.

SAĞLIK

Stres omuz-boyun hattına binebilir. Uyku kalitesi performansın anahtarı. Kafein/şeker döngüsüne dikkat. Spor iyi gelir ama “rekabet” moduna kaçmadan.

Bu hafta “kendini kanıtlama” bedenini yorarsa, gökyüzü şunu hatırlatır: Güç bağıranda değil, kendini tutabilende.

BOĞA (20 Nisan–20 Mayıs)

BOĞA (20 Nisan–20 Mayıs)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Gökyüzü diyor ki: “Değer dediğin şey, zorlandığında bile seçebildiğin şeydir.”

Bu hafta tutarlılık, karizma kadar çekici. Boğa; sen güveni seviyorsun. Ama bu hafta gökyüzü senden sadece “güven istemeni” değil, güven üretmeni bekliyor.

AŞK

BEKÂR:

İlişkiyi güven üzerinden kurma ihtiyacı yükselir. 7 Ocak’ta biriyle hızlı yakınlaşma olabilir; fakat gökyüzü “duygu” kadar etik ve uyum da sorar.

Bu hafta kırmızı bayrakları “ama çok çekici” diyerek romantize etmek kaybettirir.

Kazandıran şey: net standart.

  • İlgiyi seviyorsun; ama ilgi tek başına ilişki değil.

  • Güven üretmeyen, sorumluluk taşımayan biri seni oyalayabilir.

  • Bu hafta “kader” sandığın şey, bazen sadece “alışkanlık” olur. Alışkanlığını seçme.

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

9 Ocak’ta büyük sözler ve büyük beklentiler doğabilir. “Gelecek” konuşmaları yoğunlaşır.

Ama bu hafta sevgi, sadece duygusal yakınlık değil; konuşulan sözün arkasında durmaktır.

Partner(ler)inle konuşurken kimsenin korkusunu büyütme. Şefkat göster ama kendi sınırını da koru:

“Seni seviyorum ama kendimi yok sayarak değil.”

UYARI:

11 Ocak’ta yanlış anlaşılma tetiklenebilir.

“Ben öyle demedim” yerine: “Şöyle anlaşıldıysa düzeltmek isterim” dili şifa getirir.

İŞ / PARA

Eğitim, hukuk, yayın, yabancılarla işler, akademik süreçler, vizyon gerektiren konular destekli.

Gelir artışı fikri güzel; fakat 9 Ocak’ta harcama abartısı olabilir.

Bu hafta para için AstrodehA mesajı: Bütçe bir kısıtlama değil; özsaygının düzenidir.

SAĞLIK

Boğaz/tiroit hassasiyeti, boyun sertliği, aşırı yeme eğilimi görülebilir. Daha düzenli öğün, daha az duygusal atıştırma.

Boğa için beden bu hafta şunu söyler: “Sakinleş, düzen kur, kendini besle.”

İKİZLER (21 Mayıs–20 Haziran)

İKİZLER (21 Mayıs–20 Haziran)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Gökyüzü diyor ki: “Netlik kaba olmak değildir; netlik saygıdır.”

Bu hafta konuşma değil, müzakere kazanır. İkizler; sen zihinle hareket edersin, ama bu hafta gökyüzü senden “kelime” değil, sonuç üreten iletişim ister.

AŞK

BEKÂR:

7 Ocak; çekim, merak ve mesaj trafiği artar. Fakat bu hafta “tatlı sohbet” yetmez; niyet sorulur.

Flörtte “neye evet, neye hayır” sınırlarını baştan yaz.

Bu hafta seni çeken kişiyle şunu test et:

  • Sadece konuşuyor mu, yoksa davranışla da destekliyor mu?

  • Seni merak ediyor mu, yoksa sadece kendini mi anlatıyor?

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

9 Ocak; anlayış ile hesap verebilirlik arasındaki çizgiyi gösterir. Partner(ler)ini anla ama ilişki anlaşmalarını ihmal etme.

Bu hafta ilişkiyi güçlendiren cümle: “Bunu konuşalım, çünkü önem veriyorum.”

UYARI:

11 Ocak; “ciddiye alınmama” yarası tetiklenebilir. Tepki vermeden önce ayır:

“Şu anki gerçek ne, geçmişteki acı ne?”

Geçmişi bugüne taşımadan konuşabilirsen ilişki büyür.

İŞ / PARA

Ortak para, prim, vergi, borç-alacak, miras, sigorta gibi konular öne çıkabilir.

Pazarlık gücün artar; ama her şeyi aynı anda çözmeye çalışma.

AstrodehA kuralı: Tek dosya, tek karar.

Dağınıklık, enerjiyi sızdırır.

SAĞLIK

Sinir sistemi ve solunum hattı hassas olabilir. Ekran yorgunluğu, overthinking artarsa yürüyüş/nefes çalışması iyi gelir.

Zihin hızlandıkça beden yorulur; beden yoruldukça zihin daha çok konuşur. Döngüyü kır.

YENGEÇ (21 Haziran–22 Temmuz)

YENGEÇ (21 Haziran–22 Temmuz)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Gökyüzü diyor ki: “Yakınlık teslimiyet değildir; özerklik kaçış değildir.”

Bu hafta iki ucu da olgunlukla tut. Yengeç; sen sevgiyle korursun, ama bu hafta gökyüzü “korumak” ile “kontrol etmek” arasındaki çizgiyi gösterecek.

AŞK

BEKÂR:

9 Ocak’ta büyük his büyür; birini idealleştirmeye dikkat. İlgi görmek hoş; ama güven zamanla kanıtlanır.

Bu hafta “çok hızlı” olan her şeyin altına bak:

Hız, gerçek yakınlık mı, yoksa boşluk kapatma mı?

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

7 Ocak “ben-sen-biz” düzenini yeniden konuşabilir. Kim neyi üstleniyor?

9 Ocak’ta duygusal beklenti artar; şefkat güzel ama karşılıklı sorumluluk şart.

Bu hafta sevgi: “seni anlıyorum” kadar, “bizim düzenimiz sürdürülebilir mi?” sorusudur.

UYARI:

11 Ocak’ta geri çekilme refleksi tetiklenebilir. Kaybolmak yerine:

“Şu an zorlanıyorum, biraz zamana ihtiyacım var” demek iyileştirir.

İŞ / PARA

Müşteri-ortak-işbirliği alanında hareketlilik. Karşı taraftan büyütülen beklentiler gelebilir.

Her “evet” bir sözleşmedir. Söz vermeden önce kapasite kontrolü yap.

Bu hafta “iyi niyet” ile “aşırı yük alma”yı ayır.

SAĞLIK

Mide/sindirim duygusal dalgalanmalara duyarlı. Düzenli beslenme, su, uyku.

Duyguyu yemekle yatıştırma eğilimine dikkat.

ASLAN (23 Temmuz–22 Ağustos)

ASLAN (23 Temmuz–22 Ağustos)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Gökyüzü diyor ki: “Tutku disiplinle uzun yaşar.”

Bu hafta parlamak değil; istikrar çekici. Aslan; sen sahneyi seversin, ama bu hafta gökyüzü “sahne” değil, günlük emekister.

AŞK

BEKÂR:

7 Ocak; iş/mesai/rutin içinden bir çekim doğabilir.

Flörtü gösteri alanına çevirmeden, basit ve net ilerle.

Bu hafta “büyük jest” değil, küçük tutarlılık bağ kurar.

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

9 Ocak; duygusal onay ihtiyacı artabilir. Onay istemek zayıflık değil; fakat onayı “test”e çevirmek ilişkiyi yorar.

Bu hafta kazandıran dil: “Benim kalbim şuna ihtiyaç duyuyor.”

UYARI:

11 Ocak; “görülmeme” yarası tetiklenirse tepkini büyütme.

Önce şu cümleyi kur: “Şu an değerli hissetmeye ihtiyacım var.”

İŞ / PARA

Üretkenlik artar; sistem kurma, ekip yönetimi, plan çıkarma için ideal.

9 Ocak’ta “çok şey alayım” iştahı büyüyebilir; seçim yap.

Her şey aynı anda büyümez; doğru şey büyür.

SAĞLIK

Kalp-dolaşım ve sırt hattı stresle sertleşebilir. Düzenli hareket ama aşırı zorlamadan. Uyku: ana ilaç.

BAŞAK (23 Ağustos–22 Eylül)

BAŞAK (23 Ağustos–22 Eylül)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Gökyüzü diyor ki: “Önceden söylemek, sonradan kırılmaktan ucuzdur.”

Bu hafta net istek, kırgınlığın panzehiri. Başak; sen taşırsın ama bu hafta gökyüzü “taşıma” diyor, “konuş.”

AŞK

BEKÂR:

7 Ocak; çekim güçlü. Ama asıl mesele güvenilirlik.

Birine alan açarken standartlarını saklama. Bu hafta “utangaç netlik” seni korur.

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

Sessizce yüklenip sonra kırılma döngüsü görünür olur.

9 Ocak’ta cömertlik-sınır dengesi kritik.

Bu hafta “ben hallederim” yerine “benim de ihtiyacım var” demek iyileştirir.

UYARI:

11 Ocak; içime atma refleksi tetiklenebilir. İçine atmadan önce sor:

“Bunu söylemezsem bende ne birikecek?”

İŞ / PARA

Yaratıcılık ve verim aynı anda çalışır. İçerik, eğitim, danışmanlık, tasarım, organizasyon işlerinde şanslı.

Para tarafında küçük kaçaklar büyüyebilir; takip et.

SAĞLIK

Sindirim ve bağırsak hassas. Düzenli rutin, su, lif, stres yönetimi.

Mükemmellik baskısını gevşet: bedenin senden bunu istiyor.

TERAZİ (23 Eylül–22 Ekim)

TERAZİ (23 Eylül–22 Ekim)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Gökyüzü diyor ki: “Denge, herkesin memnun olduğu yer değil; gerçeğin görünür olduğu yerdir.”

Bu hafta ilişkiyi idare etme, tanımla. Terazi; sen barışı seversin ama bu hafta gökyüzü “barış” diye susmayı değil, netleşmeyi ister.

AŞK

BEKÂR:

7 Ocak; aile/ev/aidiyet temaları üzerinden çekim.

Hızlı bağlanma yerine uyumu zamana yay. Bu hafta “tatlı his” değil, “uyumlu düzen” aranır.

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

9 Ocak; takdir ve hesap verebilirlik aynı masaya oturmalı.

“Hadi boş ver” dili birikeni büyütür.

Bu hafta ilişkinin ana sorusu: “Bizim anlaşmamız nerede muğlak?”

UYARI:

11 Ocak; adalet/yanlış anlaşılma yarası tetiklenebilir. Savunmaya geçmeden önce kontrol et:

Aynı şeyi mi konuşuyoruz, yoksa aynı kelimelerle farklı şeyler mi kastediyoruz?

İŞ / PARA

Kariyerde görünürlük artar; ev/iş dengesi gerilebilir.

Bu hafta başarı “hayır” diyebilmekle gelir. Para konularında sözleşme detayları önemli.

SAĞLIK

Bel-böbrek, su dengesi, uyku. Duygusal stresin bedene inişini küçümseme.

AKREP (23 Ekim–21 Kasım)

AKREP (23 Ekim–21 Kasım)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Gökyüzü diyor ki: “Yoğunluk gerçeklik değildir; gerçeklik netliktir.”

Bu hafta imâ değil, açık cümle. Akrep; sen derinliğinle bağ kurarsın, ama bu hafta gökyüzü “derinlik” kadar anlaşılır olmayı ister.

AŞK

BEKÂR:

7 Ocak; iletişim ve yakın çevre üzerinden güçlü bir flört/bağlantı.

“Test ederek” ilerlemek yerine, ne istediğini söyle. Güç, kontrol etmek değil; açık olmak.

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

9 Ocak; büyük duygular ile gerçek koşullar çarpışabilir.

Duygunu küçültme ama gerçeği de çarpıtma.

Bu hafta ilişkiyi güçlendiren şey: “Benim gerçeğim bu, seninki ne?”

UYARI:

11 Ocak; hikâyen konuşmayı yönetmesin. “Beni yine yaralayacaklar” anlatısını fark ettiğinde seçeneklerin artar.

İŞ / PARA

Yazma, sunum, strateji, pazarlama, satış, sosyal medya, eğitim alanlarında hızlanma.

9 Ocak’ta aşırı yüklenme olabilir. Öncelik seç; güç odakta.

SAĞLIK

Hormon dengesi, uyku, stres hassas. Derin nefes, beden çalışması, su tüketimi iyi gelir.

YAY (22 Kasım–21 Aralık)

YAY (22 Kasım–21 Aralık)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Gökyüzü diyor ki: “Cömertlik kendini tüketmek değildir.”

Bu hafta öz değer, kararlarına yön verir. Yay; sen büyümeyi seversin ama bu hafta gökyüzü “büyüme” diye kendini harcamayı değil, akıllı seçimi ister.

AŞK

BEKÂR:

7 Ocak; değer teması belirgin: kimi neden seçiyorsun?

Bu hafta sadece eğlence değil; karşılıklı emek ararsın.

Seni yoran kalıplara “şans veriyorum” deme; şans, kendine verilince büyür.

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

9 Ocak; vermek-korunmak dengesi.

İlişki büyüsün istiyorsan önce kaynaklarını koru.

Bu hafta sevgi: “vermek” değil, dengeyle vermek.

UYARI:

11 Ocak; “hak etmiyorum” gibi eski bir inanç tetiklenebilir. İnancı tartışma; güncelle.

İŞ / PARA

Gelir, zam, fiyat belirleme, satış, pazarlık için güçlü.

Jüpiter karşıtlığı abartı riskini artırır: büyük plan güzel, ama takvim ve bütçe şart.

SAĞLIK

Kalça-uyluk, karaciğer, metabolizma hassas olabilir. Şeker/alkol aşırılıklarına dikkat. Düzenli hareket iyi gelir.

OĞLAK (22 Aralık–19 Ocak)

OĞLAK (22 Aralık–19 Ocak)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Gökyüzü diyor ki: “Düzenlemek kontrol etmek değildir; düzenlemek güven üretmektir.”

Bu hafta örnek olarak öğretiyorsun. Oğlak; Venüs ve Mars burcunda: hem çekim, hem irade, hem de “yetişkinlik” enerjisi yükseliyor.

AŞK

BEKÂR:

7 Ocak; çekicilik yüksek, libido yüksek, ama en önemlisi ciddiyet.

Bu hafta “kolay etkileşim” değil; “kiminle yapı kurarım?” sorusu.

Seni seçen değil, senin seçtiğin bir hafta. Çünkü bu gökyüzü “değerini bil” diyor.

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

9 Ocak; şefkat ve sorumluluk birlikte çalışmalı.

Partner(ler)ini idare etmek değil, koordinasyon kur.

Sözlerin net, davranışların tutarlı olursa ilişki rahatlar.

UYARI:

11 Ocak; geçmiş sorumluluk travmaları tetiklenebilir. Sertleşmek yerine standardını güncelle:

“Ben artık böyle taşımayacağım.”

İŞ / PARA

Kariyer ivmesi, liderlik, proje sahipliği artar.

Abartılı yük alırsan ilişki ve sağlık zorlanır. Bu hafta başarı: doğru seçilmiş sorumluluk.

SAĞLIK

Kemikler, dişler, cilt, dizler düzenli bakım ister. Uykuyu plana al. Rutin kur.

KOVA (20 Ocak–18 Şubat)

KOVA (20 Ocak–18 Şubat)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Gökyüzü diyor ki: “Sessizlik kaçışsa yorar; sessizlik farkındalıksa iyileştirir.”

Bu hafta iç dünyayı temizle. Kova; sen özgürlükle nefes alırsın, ama bu hafta gökyüzü “özgürlük” diye duygudan kaçmayı değil, duyguyu yönetmeyi öğretiyor.

AŞK

BEKÂR:

7 Ocak; çekim daha çok arka planda. Gizli hoşlanma, özel yakınlaşma, konuşulmayan konular gündeme gelebilir.

Bu hafta “gösterme” değil, “anlama” haftası.

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

9 Ocak; günlük düzen ve duygusal bakım ilişkiyi doğrudan etkiler.

İlişkiyi konuşmadan önce yorgunluğu yönet. Yorgunken konuşulan her şey büyür.

UYARI:

11 Ocak; “beni kimse anlamaz” anlatısı tetiklenebilir.

Anlaşılırlık, doğru kelimeyi seçmekle başlar.

İŞ / PARA

Perde arkası işler, hazırlık, planlama, strateji için mükemmel.

Harcamalarda “duygusal telafi” riskine dikkat.

SAĞLIK

Sinir sistemi, uyku, kas gerginliği hassas. Sessiz yürüyüş, germe, ekran detoksu iyi gelir.

BALIK (19 Şubat–20 Mart)

BALIK (19 Şubat–20 Mart)

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Gökyüzü diyor ki: “Ait olmak kendini küçültmek değildir.”

Bu hafta topluluk içindeki rolün netleşiyor. Balık; sen hissedersin, ama bu hafta gökyüzü “hissetmek” kadar sınır koymayı da kutsuyor.

AŞK

BEKÂR:

7 Ocak; arkadaş çevresi, sosyal alanlar, ortak proje/ilgi alanı üzerinden çekim.

Ruhsal bağ ararsın, ama önce şuna bak: karşılıklılık var mı?

İlgi var diye kendini küçültme.

EVLİ/İLİŞKİSİ OLAN:

9 Ocak; yaratıcı ifade ile ilişki sorumlulukları arasında denge.

Biri için diğerini feda etme. Bu hafta “ikisi de mümkün” enerjisi var.

UYARI:

11 Ocak; seçilme/ait olma yarası tetiklenebilir. Duygunu adlandır; sonra ihtiyaç cümlesi kur:

“Şu an yakınlık istiyorum.”

İŞ / PARA

Ekip, network, topluluk, platform işleri destekli. Bir hedefe bağlanmak için iyi hafta.

Para tarafında proje bütçeleri, ortak planlar gündeme gelebilir.

SAĞLIK

Ayaklar, lenf sistemi, bağışıklık hassas olabilir. Su-tuz dengesi, uyku ve enerjisel sınır önemli.

Haftanın Kapanış Notu

Bu haftanın ana dersi: İlişki bir duygu değil; bir beceridir.

Şefkat, sorumlulukla birleştiğinde iyileştirir.

Sınır, sevgiyi azaltmaz; sevgiyi yaşanabilir kılar.

Ve 11 Ocak civarı gökyüzü şunu fısıldar:

“Geçmişin acısını bugünün ilişkisine dökmek zorunda değilsin.”

Kısa Kapanış Onayı

Ben bugün, ilişkilerimde netliği sevgiyle; sınırlarımı saygıyla; sorumluluğumu huzurla taşıyorum.

Şükürle kabuldeyim.

AstrodehA

