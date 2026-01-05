5–11 Ocak 2026 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta gökyüzü “romantizm” anlatmıyor; ilişki becerisi öğretiyor.

Bu hafta Venüs Oğlak’ta. Bu şu demek: duygu var ama yapı istiyor. Sevgi var ama “böyle gelmiş böyle gider” demiyor. İlişki kurma şeklimizi, yakınlık kapasitemizi, güven üretme biçimimizi ve en önemlisi sınır–sorumluluk dengesini yeniden tasarlatıyor.

Mars’la kavuşum ise isteği yükseltiyor; fakat bu istek “anlık heves” değil. Gökyüzü bu hafta şunu soruyor:

İstediğin şeye emek verebiliyor musun, yoksa sadece istemeyi mi seviyorsun?

Jüpiter karşıtlığı büyütüyor ama aynı anda sınavdan geçiriyor. Bazen “seviyorum” demek yetmez; bazen “yetişkin gibi yönetiyorum” demen gerekir. Çünkü bu hafta ilişki, tek bir duygu değil; bir anlaşma, bir kapasite, bir emek planıdır.

Ve Chiron karesi… İşte o, eski yarayı dürtüyor. Tepki hızlanırsa, bugünün kavgasını dünün acısı yönetir. Bu yüzden haftanın ana cümlesi şudur:

“Sorun bir ‘iss-sen’ mi, yoksa bir ‘iss-me’ mi?”

Yani mesele “sen kimsin?” değil;

davranış kalıbı mı, ilişki düzeni mi, sınır-sorumluluk dengesi mi?

Bu hafta “kişiyi düzeltmek” değil, sistemi iyileştirmek kazanım getirir.