45 Yıllık Usta Çırak Bulamazsa Kepenk İndirecek: "Açacak Adam Yok"

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 15:15

Antalya’nın Alanya ilçesinde 30 metrekarelik atölyesinde 45 yıldır marangozluk yapan Ali Kurt, çırak bulamadığı için mesleğini bırakma aşamasına geldi. Yaklaşık 15 yaşında başladığı marangozluğu ömrüne adayan usta artık işlerin ağır gelmeye başladığını söylüyor. Bölgede bu mesleği sürdüren sayılı ustalardan biri olarak bilinen Kurt, geleneksel el işçiliğinin çırak yetişmemesi nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Ali Kurt, 15 yaşında başladığı marangozluk mesleğini 45 yıldır tek başına sürdürüyor.

Demirtaş Sanayi Sitesi’nin en eski marangozlarından olan Ali Kurt, yarım asra yaklaşan meslek hayatında ilk kez bu kadar büyük bir eleman sıkıntısı yaşadığını söyledi. Atölyesinde tek başına çalıştığını belirten Kurt, 'İşler artık ağır geldiği için bırakmayı düşünüyorum. Adam bulamıyorum ben bu kepengi kapattığımda açacak adam yok' ifadelerini kullandı.

Kurt, yıllardır emek verdiği marangozluk mesleğini sürdürebilmesi için mutlaka bir çırak gerektiğini vurgulayarak, atölyenin geleceğinin belirsizliğe sürüklendiğini söyledi.

"1980 yılında açmış olduğum dükkanda hala devam ediyorum. Devam ettiğim için gurur duyuyorum."

45 yıldır marangozluk yapan Ali Kurt, meslek hayatına ilişkin şu sözleri kullandı:

'1980 yılında açmış olduğum dükkanda hala devam ediyorum. Devam ettiğim için gurur duyuyorum. Şu anda devam ediyorum ancak yanımda çalışacak adam yok. Onun için bırakmayı düşünüyorum. Marangozluk işinde 4+4 çıktığı için kimse çalışmak istemiyor.'

Usta marangoz, müşteri memnuniyetine rağmen yaşın ilerlemesi ve iş yükünün artmasıyla zorlandığını belirterek, 'Müşterilerimiz bizden memnun. Ancak yaşlandık, elimiz ayağımız tutmuyor. İşler artık ağır geldiği için bırakmayı düşünüyorum. Adam bulamıyorum ben bu kepengi kapattığımda açacak adam yok' dedi.

"Şu an çırağım olsa devam ettiririm."

Kurt, marangozluğun zorluğunu anlatırken mesleğin neden tercih edilmediğini şu sözlerle aktardı:

'Marangozluğun zorluğu güç. Teknikler vardı ama biz alamadık. Eskilerden devam ediyoruz. Gençlerimiz marangozlukta eli yüzü pis oluyor. Temiz işe gitmek istiyorlar. Okuyacak olanlar okusun, okumayacak olanlar buyursun bu işi yapsınlar. İyi bir sanattır geçerli bir sanattır. Şu an çırağım olsa devam ettiririm.’'

