45 Yıllık Usta Çırak Bulamazsa Kepenk İndirecek: "Açacak Adam Yok"

45 yıldır marangozluk yapan Ali Kurt, meslek hayatına ilişkin şu sözleri kullandı:

'1980 yılında açmış olduğum dükkanda hala devam ediyorum. Devam ettiğim için gurur duyuyorum. Şu anda devam ediyorum ancak yanımda çalışacak adam yok. Onun için bırakmayı düşünüyorum. Marangozluk işinde 4+4 çıktığı için kimse çalışmak istemiyor.'

Usta marangoz, müşteri memnuniyetine rağmen yaşın ilerlemesi ve iş yükünün artmasıyla zorlandığını belirterek, 'Müşterilerimiz bizden memnun. Ancak yaşlandık, elimiz ayağımız tutmuyor. İşler artık ağır geldiği için bırakmayı düşünüyorum. Adam bulamıyorum ben bu kepengi kapattığımda açacak adam yok' dedi.