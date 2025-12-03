45 Yıllık Usta Çırak Bulamazsa Kepenk İndirecek: "Açacak Adam Yok"
Antalya’nın Alanya ilçesinde 30 metrekarelik atölyesinde 45 yıldır marangozluk yapan Ali Kurt, çırak bulamadığı için mesleğini bırakma aşamasına geldi. Yaklaşık 15 yaşında başladığı marangozluğu ömrüne adayan usta artık işlerin ağır gelmeye başladığını söylüyor. Bölgede bu mesleği sürdüren sayılı ustalardan biri olarak bilinen Kurt, geleneksel el işçiliğinin çırak yetişmemesi nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.
Ali Kurt, 15 yaşında başladığı marangozluk mesleğini 45 yıldır tek başına sürdürüyor.
"1980 yılında açmış olduğum dükkanda hala devam ediyorum. Devam ettiğim için gurur duyuyorum."
"Şu an çırağım olsa devam ettiririm."
