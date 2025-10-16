44 Yaşındaki Adriana Lima'nın Victoria's Secret Kusursuzluğunu Çekemeyen Merve Boluğur'dan Şoke Eden Hamle!
Türk kadınının güzelliği bir kez daha dünya gündeminde! Kimilerine göre Adriana Lima'nın ışıltısına gölge düşüren o poz, sosyal medyada yeniden dolaşmaya başladı. Victoria's Secret 2025 defilesi geçtiğimiz gece gerçekleşti ve moda dünyası yine adeta yerinden oynadı.
Podyumda birbirinden göz alıcı modellerin güzellikleri konuşulurken, Merve Boluğur da Adriana Lima'nın podyumdaki halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Merve Boluğur'dan gelen son hamle ise şaşırttı!
Yaklaşık 6 yıl önce Merve Boluğur'un Instagram hesabında "Öyle işte" notuyla paylaşılan Adriana Lima'yla pozu büyük ses getirmişti.
Hızını alamayan Merve Boluğur, o paylaşımın ardından kendisini yapay zekayla Victoria's Secret mankeni yaptı!
