44 Yaşındaki Adriana Lima'nın Victoria's Secret Kusursuzluğunu Çekemeyen Merve Boluğur'dan Şoke Eden Hamle!

Ecem Dalgıçoğlu
17.10.2025 - 00:23

Türk kadınının güzelliği bir kez daha dünya gündeminde! Kimilerine göre Adriana Lima'nın ışıltısına gölge düşüren o poz, sosyal medyada yeniden dolaşmaya başladı. Victoria's Secret 2025 defilesi geçtiğimiz gece gerçekleşti ve moda dünyası yine adeta yerinden oynadı. 

Podyumda birbirinden göz alıcı modellerin güzellikleri konuşulurken, Merve Boluğur da Adriana Lima'nın podyumdaki halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Merve Boluğur'dan gelen son hamle ise şaşırttı!

Yaklaşık 6 yıl önce Merve Boluğur'un Instagram hesabında "Öyle işte" notuyla paylaşılan Adriana Lima'yla pozu büyük ses getirmişti.

Türk kadının güzelliğiyle gündem olan, kimilerine göre Adriana Lima'nın güzelliğine gölge düşüren bu poz yine meydana çıktı!

Victoria's Secret 2025 şovu ise geçtiğimiz gece gerçekleşti ve moda dünyası bir kez daha yerinden oynadı. Modellerin güzellikleri sosyal medyada konuşulmaya devam ederken Merve Boluğur Adriana Lima'nın podyumdaki halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ardından Adriana Lima ile ikonik pozunu paylaşan Merve Boluğur 'melekler :)' notunu düştü.

Hızını alamayan Merve Boluğur, o paylaşımın ardından kendisini yapay zekayla Victoria's Secret mankeni yaptı!

Ancak durmak bilmeyen Boluğur, paylaşımının ardından kendisini yapay zekayla Victoria's Secret mankenine dönüştürdüğü görselleri de hayranlarıyla buluşturdu.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
