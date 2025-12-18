onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
42 Filin Saldırdığı Köyde 4 Kişi Hayatını Kaybetti

42 Filin Saldırdığı Köyde 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.12.2025 - 22:43

Hindistan’ın Ramgarh bölgesinde yaklaşık 42 filden oluşan bir sürü, yerleşim alanlarına girerek köylere saldırdı; olaylarda kısa süre içinde 4 kişi hayatını kaybetti. Bölge halkı büyük panik yaşarken, yetkililer fil sürüsünü yerleşimlerden uzaklaştırmak için güvenlik önlemlerini artırdı. Uzmanlar, artan insan–yaban hayatı çatışmasının temel nedenleri arasında doğal yaşam alanlarının daralmasına dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vahşi fil sürüsünün köye saldırması bölgede panik yarattı.

Vahşi fil sürüsünün köye saldırması bölgede panik yarattı.

The New Indian Express’in aktardığına göre, Hindistan’ın Ramgarh bölgesindeki köylerde görülen vahşi fil sürüsünün art arda gerçekleştirdiği saldırılar bölgede korku ve paniğe neden oldu. İlk olay 16 Aralık günü akşam saatlerine doğru yaşanırken, tanıklar köylülerin yol kenarında mola veren fil sürüsüne yaklaşarak fotoğraf çekmeye çalıştığını ifade etti.

4 kişi acı bir şekilde yaşamını kaybetti.

4 kişi acı bir şekilde yaşamını kaybetti.

Sürüdeki fillerden biri, mesafeyi fazla kısaltan 33 yaşındaki bir erkeğe saldırarak ölümüne neden oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde aynı fil grubunun başka bir köye yönelmesiyle birlikte, yüksek sesler ve panik ortamı köylüleri evlerinden çıkmaya zorladı. Yaşanan karmaşa sırasında 40 ve 45 yaşlarındaki iki kadın filler tarafından ezilerek hayatını kaybederken, daha sonra sürünün hedefi olan 35 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü de olay yerinde yaşamını yitirdi.

Can kaybının yanında maddi kayıplar da yaşandı.

Can kaybının yanında maddi kayıplar da yaşandı.

Sürünün girdiği yerleşimlerde çok sayıda kişinin yaralandığı, bazı ev ve yapılarda da ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yerel yetkililer, bölgede dolaşan fil grubunun yaklaşık 42 hayvandan oluştuğunu açıkladı. Fil sürüsünün halen çevrede hareket halinde olduğu, güvenlik güçleri ve ilgili birimlerin olası yeni saldırılara karşı bölgeye yönlendirildiği ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
arvion

zincire bağlar, sopayla vurur, yavrusundan ayırırsan; onlar da senin böyle ananı siler.. videosunu izledim, dümdüz etti insanları. üzüldüm ama hemen geçti.. ... Devamını Gör

Pasif Kullanıcı

Hindistan'da filler, Lord Ganeşa'nın vücut bulmuş hali olarak kabul edildikleri için saygı görürler. Lord Ganeşa, fil yüzlü bir Hindu tanrısıdır. Bu saygı ne... Devamını Gör