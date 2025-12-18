42 Filin Saldırdığı Köyde 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Hindistan’ın Ramgarh bölgesinde yaklaşık 42 filden oluşan bir sürü, yerleşim alanlarına girerek köylere saldırdı; olaylarda kısa süre içinde 4 kişi hayatını kaybetti. Bölge halkı büyük panik yaşarken, yetkililer fil sürüsünü yerleşimlerden uzaklaştırmak için güvenlik önlemlerini artırdı. Uzmanlar, artan insan–yaban hayatı çatışmasının temel nedenleri arasında doğal yaşam alanlarının daralmasına dikkat çekiyor.
Vahşi fil sürüsünün köye saldırması bölgede panik yarattı.
4 kişi acı bir şekilde yaşamını kaybetti.
Can kaybının yanında maddi kayıplar da yaşandı.
zincire bağlar, sopayla vurur, yavrusundan ayırırsan; onlar da senin böyle ananı siler.. videosunu izledim, dümdüz etti insanları. üzüldüm ama hemen geçti.. ... Devamını Gör
Hindistan'da filler, Lord Ganeşa'nın vücut bulmuş hali olarak kabul edildikleri için saygı görürler. Lord Ganeşa, fil yüzlü bir Hindu tanrısıdır. Bu saygı ne... Devamını Gör