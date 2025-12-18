42 Filin Saldırdığı Köyde 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Sürüdeki fillerden biri, mesafeyi fazla kısaltan 33 yaşındaki bir erkeğe saldırarak ölümüne neden oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde aynı fil grubunun başka bir köye yönelmesiyle birlikte, yüksek sesler ve panik ortamı köylüleri evlerinden çıkmaya zorladı. Yaşanan karmaşa sırasında 40 ve 45 yaşlarındaki iki kadın filler tarafından ezilerek hayatını kaybederken, daha sonra sürünün hedefi olan 35 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü de olay yerinde yaşamını yitirdi.