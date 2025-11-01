30’lu Yaşlara Adım Atan Kadınların Bayılacağı Cilt Elastikiyetini Artıran İçerikler

İnce çizgilere daha da ilerlememeleri için bir şeyler yapmak gerekiyor. Özellikle serumların kırışıklıklar ve çizgiler için faydası büyük. Dermalogica Pro-Collagen Banking Serum da tam bu noktada devreye giriyor. Jelden-serum kıvamına dönüşen bu ürün, kullanımı kolay bir pompa ile cilt üstünde kayarcasına kolay bir şekilde cilde sürülebiliyor. Listenizde yer verebilirsiniz.

Dermalogica Pro-Collagen Banking Serum