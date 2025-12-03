3 Aralık Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Bugün Nasıl?

Yapılan tahminlere göre sabah 09.00 itibarıyla sıcaklık 12 derece ölçülüyor ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede. Öğle saatlerinde sıcaklık 15 dereceye yükselirken nem oranı yüzde 66’ya çıkıyor. Bu saatlerde rüzgarın ortalama 4 km/s hızla eseceği, maksimum 15 km/s hıza ulaşacağı belirtiliyor. Günün en ılık zamanlarının 12.00-15.00 aralığı olacağı tahmin ediliyor.

Öğleden sonra hava 11 dereceye düşerken akşam saatlerine doğru sıcaklık 10 dereceye iniyor. Gece 21.00 sonrası sıcaklık 9 dereceye kadar geriliyor. Nem oranının yer yer yüzde 80 seviyelerine çıkması, serinliği daha fazla hissettirebilir. Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle kent genelinde sakin bir hava bekleniyor.