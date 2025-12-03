3 Aralık Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Bugün Nasıl?
3 Aralık Çarşamba Bursa hava durumu nasıl olacak? MGM’den alınan son verilere göre kentte gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 12 derece olan sıcaklık gün içinde 15 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşerken nem oranı ise gün boyunca yüksek seviyelerde seyrediyor. Rüzgar hızının düşük olmasıyla birlikte sakin bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor. İşte Bursa’nın saatlik hava durumu...
Bursa güne parçalı bulutlu ve ılık bir havayla başlıyor.
