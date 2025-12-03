onedio
3 Aralık Çarşamba Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Bugün Nasıl?

Gökçe Cici
03.12.2025 - 10:39

3 Aralık Çarşamba Bursa hava durumu nasıl olacak? MGM’den alınan son verilere göre kentte gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 12 derece olan sıcaklık gün içinde 15 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşerken nem oranı ise gün boyunca yüksek seviyelerde seyrediyor. Rüzgar hızının düşük olmasıyla birlikte sakin bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor. İşte Bursa’nın saatlik hava durumu...

Bursa güne parçalı bulutlu ve ılık bir havayla başlıyor.

Yapılan tahminlere göre sabah 09.00 itibarıyla sıcaklık 12 derece ölçülüyor ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede. Öğle saatlerinde sıcaklık 15 dereceye yükselirken nem oranı yüzde 66’ya çıkıyor. Bu saatlerde rüzgarın ortalama 4 km/s hızla eseceği, maksimum 15 km/s hıza ulaşacağı belirtiliyor. Günün en ılık zamanlarının 12.00-15.00 aralığı olacağı tahmin ediliyor.

Öğleden sonra hava 11 dereceye düşerken akşam saatlerine doğru sıcaklık 10 dereceye iniyor. Gece 21.00 sonrası sıcaklık 9 dereceye kadar geriliyor. Nem oranının yer yer yüzde 80 seviyelerine çıkması, serinliği daha fazla hissettirebilir. Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle kent genelinde sakin bir hava bekleniyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
