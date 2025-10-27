onedio
28 Ekim’de Okullar Tatil mi? Balıkesir’de Yaşanan Şiddetli Deprem Sonrası Okullar Tatil Edildi

Ali Can YAYCILI
28.10.2025 - 00:24 Son Güncelleme: 28.10.2025 - 00:44

Balıkesir’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrasında şehirde okullar tatil edildi. Balıkesir’de 28 Ekim Salı günü okullar 1 günlüğüne tatil ilan edildi.

Merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Valiliği eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.'

