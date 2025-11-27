onedio
27 Kasım Perşembe Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Oğuzhan Kaya
27.11.2025 - 10:37

27 Kasım Perşembe Bursa'da hava durumu nasıl olacak? Bursa'da bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Üç gün boyunca yağış beklenen Bursa'da parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bursa'da bugün 15 ila 23 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte 27 Kasım Perşembe Bursa hava durumu bilgileri…”

Reklam

Bursa'da parçalı bulutlu bir hava gözlemleniyor.

Yapılan son tahminlere göre, kentte hava sıcaklıklarının gün içinde artması bekleniyor. Değerlendirmelere sıcaklıklarda akşam saatlerine doğru düşüş beklenirken nem oranı %64 olarak ölçüldü.

Oğuzhan Kaya
