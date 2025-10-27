onedio
27 Ekim – 2 Kasım 2025 Haftası: Kozmik Enerjiler ve Sayı Sekansı

Dr.Astrolog Şenay Devi
27.10.2025 - 11:01

Bu hafta, gökyüzü, kalpten gelen cesaretle dolu bir enerjiyle titreşiyor. Mars ve Jüpiter'in oluşturduğu büyüme üçgeni, sayı sekansı 96144275327'nin ilahi ritmini aktive ediyor. Bu sekans, yenilenme (9), sevgiyle dönüşüm (6), irade (1), istikrar (4), koruma (4), denge (2), frekans uyumu (7), ruhsal uyanış (5), yaratım enerjisi (3), ilahi yardım (2) ve tamlanma (7) kavramlarını içeriyor.

Kozmik Şifrelerin Dili

Sekans 96144275327, korkudan özgürlüğe ve savunmadan yaratıcı güce geçişin sayısal mühürüdür. Bu haftanın enerjisi, korktuğumuz alanlarda büyümeye ve güvensizlikle yüzleşmeye davet ediyor. Cesaret burada, sadece savaşmak anlamına gelmiyor; kalbin sesine güvenerek hareket etmektir.

Her bir sayı, farklı bir temayı temsil eder:

  • 9: Döngü kapanışı

  • 6: Sevgi ve şefkat

  • 1: Yeniden doğuş

  • 4: Köklenme

  • 2: Uyum

  • 7: Ruhsal farkındalık

Haftanın Ruhsal Teması: Cesaretin Mührü

Bu hafta, cesaretin korkunun yokluğu değil, onun içinden doğan sevgi olduğunu öğretiyor. Mars–Jüpiter uyumu, büyük bir içsel sıçrayışı destekliyor. Eğer yüreğinizi açar ve ilahi düzenin sunduğu fırsatları görürseniz, 96144275327 kodu sizi hem korur hem de yükseltir.

Meditasyon ve Olumlama

Meditasyon sırasında bu sayıyı kalbinizden geçirerek, “Ben korkumu sevgiyle dönüştürüyorum, ışığım büyüyor” olumlamasıyla titreştirin. Her nefeste rakamları yavaşça tekrarlamak, hücresel düzeyde güven ve şifa titreşimini aktif hale getirir.

Uzun Etkili Enerji Kapısı

27 Ekim – 2 Kasım arası açılan bu kapı, Kasım ortasına kadar etkisini sürdürecek. 96144275327 sekansı, sadece bu haftayı değil, yılın kalan aylarını da yeniden yapılandıracak bir titreşim taşır. Eski korkular, bastırılmış arzular çözülür ve “Ben yapabilirim” bilinci kök salmaya başlar.

Bu enerji altında yapılan niyetler, mühürler, dua ve esma çalışmaları uzun süreli etki bırakır. Özellikle “Fettah”, “Kerim”, “Cami” ve “Rezzak” isimleriyle birlikte kullanıldığında başarı, bereket ve ilahi koruma frekansını yükseltir.

Astrodeha Mesajı

Gökyüzü bu hafta fısıldıyor:

“Korktuğun yer, büyüyeceğin yerdir. Cesaretle atılan her adım, seni kaderinin kapısına taşır. 96144275327 sekansını kalbine mühürle — çünkü ışığın şimdi tam da oradan doğuyor.”

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
