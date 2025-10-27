27 Ekim – 2 Kasım 2025 Haftası: Kozmik Enerjiler ve Sayı Sekansı

Bu hafta, cesaretin korkunun yokluğu değil, onun içinden doğan sevgi olduğunu öğretiyor. Mars–Jüpiter uyumu, büyük bir içsel sıçrayışı destekliyor. Eğer yüreğinizi açar ve ilahi düzenin sunduğu fırsatları görürseniz, 96144275327 kodu sizi hem korur hem de yükseltir.

Meditasyon ve Olumlama

Meditasyon sırasında bu sayıyı kalbinizden geçirerek, “Ben korkumu sevgiyle dönüştürüyorum, ışığım büyüyor” olumlamasıyla titreştirin. Her nefeste rakamları yavaşça tekrarlamak, hücresel düzeyde güven ve şifa titreşimini aktif hale getirir.

Uzun Etkili Enerji Kapısı

27 Ekim – 2 Kasım arası açılan bu kapı, Kasım ortasına kadar etkisini sürdürecek. 96144275327 sekansı, sadece bu haftayı değil, yılın kalan aylarını da yeniden yapılandıracak bir titreşim taşır. Eski korkular, bastırılmış arzular çözülür ve “Ben yapabilirim” bilinci kök salmaya başlar.

Bu enerji altında yapılan niyetler, mühürler, dua ve esma çalışmaları uzun süreli etki bırakır. Özellikle “Fettah”, “Kerim”, “Cami” ve “Rezzak” isimleriyle birlikte kullanıldığında başarı, bereket ve ilahi koruma frekansını yükseltir.

Astrodeha Mesajı

Gökyüzü bu hafta fısıldıyor:

“Korktuğun yer, büyüyeceğin yerdir. Cesaretle atılan her adım, seni kaderinin kapısına taşır. 96144275327 sekansını kalbine mühürle — çünkü ışığın şimdi tam da oradan doğuyor.”

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.