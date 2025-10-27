27 Ekim – 2 Kasım 2025 Haftası Astrolojik Teması: “Cesaretle Büyüme, Bilgelikle İlerleme”

Bu hafta gökyüzü, bizleri hem cesaret hem de farkındalık sınavına davet ediyor. Mars ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı; enerjimizi büyütürken aynı zamanda eylemlerimizin sonuçlarını da hızla karşımıza çıkarıyor. Merkür’ün Yay burcuna geçişiyle düşünceler genişliyor, vizyon büyüyor, kelimeler daha dürüst ama bazen fazla direkt olabiliyor. 27 Ekim itibarıyla içsel bir kapı açılıyor: her burç, kendi inanç sistemini, hedeflerini ve kalbinin niyetini sorgulamaya başlıyor. Gökyüzü diyor ki: “Cesaretle adım at, ama yönünü kalbinin ışığı belirlesin.”