Haberler
Yaşam
Astroloji
27 Ekim – 2 Kasım 2025 Haftası Astrolojik Teması: “Cesaretle Büyüme, Bilgelikle İlerleme”

etiket 27 Ekim – 2 Kasım 2025 Haftası Astrolojik Teması: “Cesaretle Büyüme, Bilgelikle İlerleme”

Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
27.10.2025 - 11:01

Bu hafta gökyüzü, bizleri hem cesaret hem de farkındalık sınavına davet ediyor. Mars ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı; enerjimizi büyütürken aynı zamanda eylemlerimizin sonuçlarını da hızla karşımıza çıkarıyor. Merkür’ün Yay burcuna geçişiyle düşünceler genişliyor, vizyon büyüyor, kelimeler daha dürüst ama bazen fazla direkt olabiliyor. 27 Ekim itibarıyla içsel bir kapı açılıyor: her burç, kendi inanç sistemini, hedeflerini ve kalbinin niyetini sorgulamaya başlıyor. Gökyüzü diyor ki: “Cesaretle adım at, ama yönünü kalbinin ışığı belirlesin.”

Koç

Koç

Bu hafta liderlik duygun ön planda. Mars–Jüpiter üçgeni senin enerjini yükseltiyor, işte ve kişisel hayatta öne çıkmanı sağlıyor. Yeni girişimler, bekleyen projeler ve risk gerektiren konular seni çağırıyor.

  • Aşk: İlişkilerde denge önemli. “Ben” yerine “biz” anlayışına geçiş, kalıcılığı getirir.

  • Sağlık: Bedenin enerji dolu, ancak kas sistemi ve tansiyona dikkat.

  • Şans ve Risk: Şans yeni başlangıçlarda, risk ise sabırsızlıkta gizli.

Gökyüzünden Mesajın: Cesaretimin kaynağı sevgimdir. Şimdi yüreğimle ilerliyorum ve başladığım her şeyde istikrarla büyüyorum.

Boğa

Boğa

Gökyüzü bu hafta sana yeni bir maddi düzen kurma fırsatı sunuyor. Gelir modellerinde değişiklik veya yeni bir yatırım kararı gündeme gelebilir.

  • Aşk: Güven teması ön planda. Kalbini açtıkça ilişkiler derinleşir.

  • Sağlık: Boğaz ve boyun hassasiyeti olası; strese dikkat et.

  • Şans ve Risk: Şans, üretim ve sanat odaklı alanlarda yüksek. Risk, aşırı sahiplenme duygusundan doğabilir.

Gökyüzünden Mesajın: Köklerim güçlü, değerim sabit. Bereketimi sevgiyle büyütüyor, her adımda güvenle ilerliyorum.

İkizler

İkizler

Zihinsel enerjin bu hafta tavan yapıyor. Merkür’ün Yay burcuna geçişi seni yeni fikirler ve eğitim planlarıyla buluşturuyor.

  • İş: Sözleşmeler ve sosyal medya alanında yeni bir dönem başlıyor.

  • Aşk: Uzak mesafeli ilişkilerde iletişim canlanabilir.

  • Sağlık: Zihinsel yorgunluk ön planda, dinlenmeye zaman ayır.

Gökyüzünden Mesajın: Zihnim gökyüzü kadar geniş, ama kalbim bana yön veriyor. Söylediklerim gerçeği inşa ediyor.

Yengeç

Yengeç

Mars–Jüpiter desteğiyle içsel liderliğini eline alıyorsun. Kariyerinde fark edilme ve beklenen adımları atma şansın var.

  • Aşk: Duygusal cesaretle ilişkilerde yeni bir başlangıç mümkün.

  • Sağlık: Mide ve göğüs bölgesine dikkat.

  • Şans ve Risk: Şans, içsel huzurdan besleniyor; risk, geçmişin gölgesinde takılı kalmakta.

Gökyüzünden Mesajın: Köklerimi onarıyor, yuvamı ışıkla kutsuyorum. Geçmişle barıştıkça geleceğim güçleniyor.

Aslan

Aslan

Yaratıcılığın sahnede. Sanatsal işler ve liderlik pozisyonları seni öne taşıyabilir.

  • Aşk: Duygularını açıkça ifade ettiğinde sevgi enerjin büyüyor.

  • Sağlık: Kalp sağlığına özen göster; stresten kaçın.

  • Şans ve Risk: Şans, kendi ışığını paylaşmaktan geçiyor; risk, gururdan doğabilir.

Gökyüzünden Mesajın: Işığım kalbimden doğar. Ben parladıkça çevrem de aydınlanır.

Başak

Başak

Pratik zekân, sabrın ve detaycılığın seni başarıya taşıyor. Ertelenmiş planları hayata geçirebilirsin.

  • Aşk: Mantık ve duygu arasında denge kurmalısın.

  • Sağlık: Sindirim sistemine dikkat et.

  • Şans ve Risk: Şans, eğitim ve organizasyon alanlarında; risk, mükemmeliyet takıntısında gizli.

Gökyüzünden Mesajın: Kusursuz olmayı değil, faydalı olmayı seçiyorum. Eylemde denge, ruhumda huzur var.

Terazi

Terazi

Ortaklıklar ve iş birlikleri ön planda. Birlikte hareket etmek kazandırır.

  • Aşk: Geçmişle yüzleşme dönemi başlıyor. Affetmek özgürleştirir.

  • Sağlık: Bel ve böbrek bölgesine özen göster.

  • Şans ve Risk: Şans, sosyal ilişkilerde; risk, kararsızlıkta gizli.

Gökyüzünden Mesajın: Sevgi terazimde dengeyi buluyorum. Kalbimle uyumdayım ve gerçek huzuru ilişkilerimde yaratıyorum.

Akrep

Akrep

Finansal dönüşüm haftası. Miras ve ortak kazanç konularında yeni başlangıçlar mümkün.

  • Aşk: Tutku ve derin bağlar önemli. Kıskançlığa dikkat.

  • Sağlık: Üreme organları ve sinir sistemi hassas olabilir.

  • Şans ve Risk: Şans, krizleri fırsata dönüştürmende gizli. Risk, geçmişin gölgelerini bugüne taşımanda.

Gökyüzünden Mesajın: Küllerimden yeniden doğuyorum. Karanlığımda bile ışık var; dönüşüm artık benim gücüm.

Yay

Yay

Merkür’ün burcuna geçişiyle enerjin tazeleniyor. Seyahatler ve eğitim konuları gündemde.

  • Aşk: Özgürlük arayışın artıyor. Anlayış ve esneklik bağları güçlendirecek.

  • Sağlık: Kalça ve kas sistemine dikkat et.

  • Şans ve Risk: Şans, uluslararası bağlantılarda; risk, aşırı iyimserlikte.

Gökyüzünden Mesajın: Yol benim öğretmenim, inanç rehberim, kalbim pusulam. Her adımda özgürleşiyorum.

Oğlak

Oğlak

Sorumluluk duygun artıyor. Disiplinli çalışmanın karşılığını alacağın bir dönemdesin.

  • Aşk: Ciddiyet hakim, duygusal paylaşıma yer açmalısın.

  • Sağlık: Diz, diş ve kemik yapısına özen göster.

  • Şans ve Risk: Şans, kariyer ve uzun vadeli yatırımlarda; risk, kontrolcülükte gizli.

Gökyüzünden Mesajın: Emeklerimin kökleri sağlam; şimdi meyve zamanı. Sabırla inşa ettiğim her şey ilahi düzende büyüyor.

Kova

Kova

Yaratıcılığın ve toplumsal bakış açın ön planda. Grup çalışmaları ve teknoloji alanında başarı görünüyor.

  • Aşk: Zihinsel uyum önemli. Ortak amaçlar ilişkine derinlik kazandırır.

  • Sağlık: Dolaşım sistemi hassasiyet gösterebilir.

  • Şans ve Risk: Şans, yeniliklerde; risk, duygusal uzaklıkta gizli.

Gökyüzünden Mesajın: Özgürlüğüm sevgimle birleştiğinde, mucizeler gerçekleşir. Farklıyım ve bu benim en büyük gücüm.

Balık

Balık

Ruhsal sezgilerin güçlü çalışıyor. İç sesin seni doğru yönlendirecek.

  • Aşk: Derin bağlar ve empati ön planda.

  • Sağlık: Bağışıklık sistemi ve uyku düzenine dikkat et.

  • Şans ve Risk: Şans, yaratıcılık ve şifa alanlarında; risk, hayal ile gerçek arasındaki çizgide kaybolmakta.

Gökyüzünden Mesajın: Rüyalarımda gelen mesajları sevgiyle gerçeğe dönüştürüyorum. İnancım, hayatımı yeniden şekillendiriyor.

Haftanın Son Notu

Haftanın Son Notu

27 Ekim – 2 Kasım haftası “cesaretle büyüme” haftasıdır. Mars–Jüpiter üçgeni bize şu dersi verir: “Eylemlerini kalbinle hizaladığında, evren senin adına hareket eder.” Bu hafta, her burç kendi iç sesine kulak verdiğinde, korkunun altındaki gücü keşfedecek. Gökyüzü bizlere fısıldıyor: “Korkunu sevgiyle dönüştür, çünkü cesaret artık senin en güçlü ilacın.” Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

