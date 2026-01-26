26 Ocak - 2 Şubat 2026 Gökyüzü Enerjileri

Türkiye açısından bu hafta:
Ekonomi yönetimi ve finansal kararlar mercek altında
Hukuk, adalet, düzenleme ve denetim başlıkları öne çıkıyor
Medyada sert tartışmalar ve bilgi savaşları yaşanabilir
Toplumsal psikoloji hassas.
Yanlış bir ifade, büyük tepkiler doğurabilir.
Bu hafta sabır, sağduyu ve stratejik iletişim hayati önem taşıyor.
BİREYSEL YAŞAMLARIMIZA ETKİLER
Bu hafta herkes için ortak tema:
“Hayat senden netlik istiyor.”
İlişkilerde belirsizlik sona erer
İş hayatında ertelediğin kararlar gündeme gelir
Sağlıkta ihmal edilen konular sinyal verir
Maddi konularda risk alanlar zorlanır
Kaçtığın konular, bu hafta seni bulur.
BU HAFTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Ani tepkilerden kaçın
Yazılı ve sözlü iletişimde ölçülü ol
Finansal riskleri minimumda tut
Sağlık sinyallerini ciddiye al
Güç savaşlarına girmek yerine stratejik geri çekilmeyi seç
Bu hafta akıllı olan kazanır, hızlı olan değil.
ASTRODEHA MESAJI
Hayat sana bu hafta şunu soruyor:
“Gerçekten ne istiyorsun ve bunun sorumluluğunu almaya hazır mısın?”
Belirsizlik artık korunmuyor.
Kararsızlık görünür hale geliyor.
Net olan güçleniyor.
Gökyüzü diyor ki:
Ya yöneteceksin, ya yönetileceksin.
SON SÖZ
26 Ocak – 2 Şubat 2026 haftası,
Kaderin hızlandığı,
Maskelerin düştüğü,
Gerçeklerin ertelenemediği bir dönemdir.
Bu hafta atılan adımlar, Şubat ayının ve 2026’nın geri kalanının temelini oluşturur.
Dikkatli olan için bu hafta bir eşik,
Cesur olan için ise bir yeni başlangıçtır.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA