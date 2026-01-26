26 Ocak - 2 Şubat 2026 Gökyüzü Enerjileri

Türkiye açısından bu hafta:

Ekonomi yönetimi ve finansal kararlar mercek altında

Hukuk, adalet, düzenleme ve denetim başlıkları öne çıkıyor

Medyada sert tartışmalar ve bilgi savaşları yaşanabilir

Toplumsal psikoloji hassas.

Yanlış bir ifade, büyük tepkiler doğurabilir.

Bu hafta sabır, sağduyu ve stratejik iletişim hayati önem taşıyor.

BİREYSEL YAŞAMLARIMIZA ETKİLER

Bu hafta herkes için ortak tema:

“Hayat senden netlik istiyor.”

İlişkilerde belirsizlik sona erer

İş hayatında ertelediğin kararlar gündeme gelir

Sağlıkta ihmal edilen konular sinyal verir

Maddi konularda risk alanlar zorlanır

Kaçtığın konular, bu hafta seni bulur.

BU HAFTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ani tepkilerden kaçın

Yazılı ve sözlü iletişimde ölçülü ol

Finansal riskleri minimumda tut

Sağlık sinyallerini ciddiye al

Güç savaşlarına girmek yerine stratejik geri çekilmeyi seç

Bu hafta akıllı olan kazanır, hızlı olan değil.

ASTRODEHA MESAJI

Hayat sana bu hafta şunu soruyor:

“Gerçekten ne istiyorsun ve bunun sorumluluğunu almaya hazır mısın?”

Belirsizlik artık korunmuyor.

Kararsızlık görünür hale geliyor.

Net olan güçleniyor.

Gökyüzü diyor ki:

Ya yöneteceksin, ya yönetileceksin.

SON SÖZ

26 Ocak – 2 Şubat 2026 haftası,

Kaderin hızlandığı,

Maskelerin düştüğü,

Gerçeklerin ertelenemediği bir dönemdir.

Bu hafta atılan adımlar, Şubat ayının ve 2026’nın geri kalanının temelini oluşturur.

Dikkatli olan için bu hafta bir eşik,

Cesur olan için ise bir yeni başlangıçtır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA