26 Ocak - 2 Şubat 2026 Gökyüzü Enerjileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
26.01.2026 - 19:27

Bu hafta gökyüzü “uyarı” değil, doğrudan müdahale enerjisiyle çalışıyor.

Artık süreçleri izlemek yetmiyor; karar vermek, netleşmek ve pozisyon almak zorunlu hale geliyor.

Gökyüzünün ana mesajı açık:

“Belirsizlik bitti. Tarafsız kalma lüksü sona erdi.”

Bu hafta yaşanan gelişmeler, Şubat ayının ve 2026’nın geri kalanının kadersel zeminini oluşturacak.

HAFTANIN ANA GÖKYÜZÜ TEMASI

GERÇEKLER SAHNEYE ÇIKIYOR

  • Gizlenen bilgiler görünür oluyor

  • Ertelenen kararlar zorla alınmak zorunda kalıyor

  • Güç savaşları açık hale geliyor

  • Sabırlı görünen yapıların altında biriken baskı patlak veriyor

Bu hafta “kontrol kimde?” sorusu hem bireysel hem kolektif alanda sıkça karşımıza çıkacak.

GEZEGEN GEÇİŞLERİ VE ENERJİSEL ATMOSFER

GÜNEŞ KOVA BURCUNDA

Toplumsal bilinç, özgürlük, teknoloji, medya ve halk hareketleri ön planda.

  • Birey, sistemin karşısında daha yüksek sesle konuşuyor

  • Gençler, dijital platformlar ve sosyal ağlar üzerinden etkili çıkışlar yapıyor

  • Kalıplaşmış düzenlere karşı ani kopuşlar yaşanabilir

Bu süreçte “alışılmış yöntemler” işe yaramaz.

Yeni yollar zorunlu hale gelir.

MARS’IN ETKİSİ: SABIR SINAVI

Mars’ın sert açıları, öfke patlamalarınıani çıkışları ve kontrolsüz tepkileri tetikliyor.

  • Güç savaşları görünür hale geliyor

  • Lider figürler baskı altında

  • Askerî, güvenlik ve savunma başlıkları gündemde

Bu hafta küçük bir kıvılcım, büyük sonuçlar doğurabilir.

MERKÜR ETKİSİ: SÖZLER SİLAH GİBİ

Merkür’ün sert temasları nedeniyle:

  • Söylenen her söz kayıt altına alınıyor

  • Yanlış ifade edilen cümleler kriz yaratabiliyor

  • Medya, basın ve sosyal ağlarda bilgi kirliliği artıyor

Bu hafta susmak, bazen konuşmaktan daha güçlü olabilir.

DÜNYA GENELİNDE ETKİLER

EKONOMİ

  • Piyasalarda ani dalgalanmalar

  • Teknoloji, savunma, enerji ve dijital para başlıklarında sert hareketler

  • Altın ve güvenli liman arayışı artabilir

Küresel sistem, riskli adımları cezalandırıyor.

Plansız hamleler ağır bedel getirir.

SİYASET VE JEOPOLİTİK

  • Devletler arası gerilimler görünür hale geliyor

  • Diplomatik krizler, perde arkasından sahneye taşınıyor

  • Liderlerin sağlıkları, güvenliği ve konumları gündeme gelebilir

Bu hafta koltuklar sallanır, ama herkes düşmez.

Ayakta kalanlar, stratejiyle hareket edenler olacak.

ÜNLÜLER VE MEDYA DÜNYASI

  • Şok açıklamalar

  • İtibar sarsıcı belgeler

  • Uzun süredir konuşulmayan gerçeklerin ortaya çıkması

Bu hafta bazı isimler için imaj yıkımı, bazıları için ise yeniden doğuş anlamına gelir.

TÜRKİYE’YE ETKİLER

Türkiye açısından bu hafta:

  • Ekonomi yönetimi ve finansal kararlar mercek altında

  • Hukuk, adalet, düzenleme ve denetim başlıkları öne çıkıyor

  • Medyada sert tartışmalar ve bilgi savaşları yaşanabilir

Toplumsal psikoloji hassas.

Yanlış bir ifade, büyük tepkiler doğurabilir.

Bu hafta sabır, sağduyu ve stratejik iletişim hayati önem taşıyor.

BİREYSEL YAŞAMLARIMIZA ETKİLER

Bu hafta herkes için ortak tema:

“Hayat senden netlik istiyor.”

  • İlişkilerde belirsizlik sona erer

  • İş hayatında ertelediğin kararlar gündeme gelir

  • Sağlıkta ihmal edilen konular sinyal verir

  • Maddi konularda risk alanlar zorlanır

Kaçtığın konular, bu hafta seni bulur.

BU HAFTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Ani tepkilerden kaçın

  • Yazılı ve sözlü iletişimde ölçülü ol

  • Finansal riskleri minimumda tut

  • Sağlık sinyallerini ciddiye al

  • Güç savaşlarına girmek yerine stratejik geri çekilmeyi seç

Bu hafta akıllı olan kazanır, hızlı olan değil.

ASTRODEHA MESAJI

Hayat sana bu hafta şunu soruyor:

“Gerçekten ne istiyorsun ve bunun sorumluluğunu almaya hazır mısın?”

Belirsizlik artık korunmuyor.

Kararsızlık görünür hale geliyor.

Net olan güçleniyor.

Gökyüzü diyor ki:

Ya yöneteceksin, ya yönetileceksin.

SON SÖZ

26 Ocak – 2 Şubat 2026 haftası,

Kaderin hızlandığı,

Maskelerin düştüğü,

Gerçeklerin ertelenemediği bir dönemdir.

Bu hafta atılan adımlar, Şubat ayının ve 2026’nın geri kalanının temelini oluşturur.

Dikkatli olan için bu hafta bir eşik,

Cesur olan için ise bir yeni başlangıçtır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

