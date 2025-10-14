onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
24 Saat Tuzağı Dikkat Çekti! Trafik Cezalarında Yeni Düzenleme: Hız Limitini Aşmaya Rekor Ceza

24 Saat Tuzağı Dikkat Çekti! Trafik Cezalarında Yeni Düzenleme: Hız Limitini Aşmaya Rekor Ceza

trafik cezası
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.10.2025 - 11:27

Trafik kazalarını azaltmak için getirildiği savunulan trafik cezalarında bütçe açığını kapatma amacı ağır basıyor. Trafik cezalarına ilişkin yasa teklifi, TBMM’de bu hafta ele alınacak. Yeni düzenleme ile trafik cezalarının fahiş fiyatlara yükselmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trafik cezalarına yeni düzenleme kapıda.

Trafik cezalarına yeni düzenleme kapıda.

Trafik cezalarına ilişkin yasa teklifi bu hafta TBMM'de görüşülecek. Kanun teklifi ile hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin liraya kadar yükselecek. Bu madde 31 Aralık 2025 günü yürürlüğe girecek. Ertesi gün (1 Ocak 2026) de yeniden değerleme oranı (YDO) ile yüzde 25 daha zamlanıp 37 bin 500 lira olacak. Böylece ceza 24 saat içinde katmerli biçimde artacak. Hem YDO hem de Meclis’te görüşülen yeni kanun teklifi, sürücüler için caydırıcı bir dönemin başlamasını öngörüyor. Teklifin 14. maddesi ise hız sınırını aşanlara uygulanacak cezaları düzenliyor. Şu an hız sınırı aşımında alt sınır 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor. Teklif ile alt sınır 2 bin, üst sınır ise 30 bin liraya yükselecek. Mevcut durumda uygulanan yüzde 10 tolerans da kaldırılacak.

Hız Sınırı Aşma Cezası Ne Kadar?

Hız Sınırı Aşma Cezası Ne Kadar?

Yeni düzenlemeyle yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek. Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle alınacak.

Hız Limiti Cezaları

Yerleşim yeri içinde 36-45 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 46-55 kilometreyi aşanlara 20 bin TL, 56-65 kilometreyi aşanlara 25 bin TL, 66 kilometreyi aşanlara 30 bin TL, yerleşim yeri dışında ise 41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 51-60 kilometreyi aşanlara 20 bin TL, 61-70 kilometreyi aşanlara 25 bin TL hız limiti cezasının kesileceği öngörülüyor. Yerleşim yeri dışında hız limitini aşanlara kesilecek cezalar şu şekilde olacak: 11-15 km/s aşanlara 2.000 Türk lirası, 31-40 kilometreyi aşanlara 12 bin TL, 41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 51-60 km/s aşanlara 20 bin TL, 61-70 kilometreyi aşanlara ise 25 bin TL ceza olacağı belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
9
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın