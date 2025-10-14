24 Saat Tuzağı Dikkat Çekti! Trafik Cezalarında Yeni Düzenleme: Hız Limitini Aşmaya Rekor Ceza

Yeni düzenlemeyle yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek. Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle alınacak.

Hız Limiti Cezaları

Yerleşim yeri içinde 36-45 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 46-55 kilometreyi aşanlara 20 bin TL, 56-65 kilometreyi aşanlara 25 bin TL, 66 kilometreyi aşanlara 30 bin TL, yerleşim yeri dışında ise 41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 51-60 kilometreyi aşanlara 20 bin TL, 61-70 kilometreyi aşanlara 25 bin TL hız limiti cezasının kesileceği öngörülüyor. Yerleşim yeri dışında hız limitini aşanlara kesilecek cezalar şu şekilde olacak: 11-15 km/s aşanlara 2.000 Türk lirası, 31-40 kilometreyi aşanlara 12 bin TL, 41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 51-60 km/s aşanlara 20 bin TL, 61-70 kilometreyi aşanlara ise 25 bin TL ceza olacağı belirtiliyor.