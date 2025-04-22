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23 Nisan’ı Daha Coşkuyla Kutlamak İçin Yapılabilecekler

23 Nisan’ı Daha Coşkuyla Kutlamak İçin Yapılabilecekler

Öykü
Öykü - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:12

23 Nisan her geldiğinde kalbim pır pır atıyor. Çünkü biliyorum ki o gün annemle babamın değil, benim günüm. Bugün Atatürk'ün biz çocuklara hediyesi! O yüzden evde, okulda, sokakta her yerde renkli renkli süslemeler var. Her 23 Nisan arkadaşlarımla şarkı söylüyoruz, şiir okuyoruz, kostüm giyip dans ediyoruz ve herkes bizi alkışlıyor. Bu coşkuyu her çocuk benim gibi mutlu yaşasın diye aklıma çok güzel fikirler geldi. İşte biz çocukların en mutlu günü için bulduğum etkinlikler!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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1. Evi süsle.

Bayram günü evin de okul gibi bayram süsleriyle süslenmesi gerekir. Okulda öğretmenlerin bize yaptırdığına benzer süsler yaparak, renkli kağıtlara yazı yazarak ve balon şişirerek evi tam istediğin hale getirebilirsin. Ama sakın büyük harflerle 23 Nisan yazmayı ve pencerene Türk bayrağı asmayı unutma. Çünkü süslerin dışarıdan görünmesi daha güzeldir. Belki diğer çocuklar senden görüp kendi odalarını süslemek isteyebilir.

2. Kendi bayrağını yap.

2. Kendi bayrağını yap.

Türk bayraklarını kendin yaparsan daha fazla keyif alırsın. Kırmızı ve beyaz renkteki karton kağıtları kullanarak çok güzel bayraklar yapabilirsin. Ama sakın kalem ve cetvel kullanmayı unutma. Yoksa bayraklar yamuk olur ve güzel gözükmez. Sonra hazırladığın bu bayrakları odanın kapısına ya da duvarlara asabilirsin.

3. Kendi pastanı tasarla.

Bayramda genelde istediğin şeyi yemeye hakkın olur. Bence bayramda yenecek en güzel şey de ya pastadır ya da tatlı kurabiyelerdir. O gün istediğin pastayı annene yaptır ama hazır olduktan sonra istediğin gibi süslemeyi unutma. Bayram gününe özel kırmızı beyaz kremalar kullanırsan, pastanı da neşeli yapabilirsin. Öyle yemesi daha keyifli olur.

4. Kendi tiyatro oynunu hazırla.

23 Nisan için kendi tiyatro oyununu hazırla. İstersen okulda öğretmenlerinden yardım alabilirsin. Bayram günü annenle babana sürpriz bir gösteri düzenlemen onların da çok hoşuna gidecektir. Eğer diğer akrabalarınızın olduğu kalabalık bir ortamdaysan bunu bence kesin denemelisin. Çünkü herkes tarafından alkışlanırsın.

5. Kendi şarkını söyle.

Eğer tiyatro gösterisi hazırlayamıyorsan şarkı da söyleyebilirsin. Ama bence şarkı başkasının olmasın, senin yazdığın bir şarkı olsun. 23 Nisan'ın sana ne hissettirdiğini biraz düşünürsen hemen aklına bir şeyler gelir. Hayal gücünü kullanarak çok güzel bir şarkı yazabilirsin. Hatta kardeşin varsa belki onunla birlikte düet bile yaparsın.

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6. Sevdiklerin için renkli kartlar hazırla.

23 Nisan bizim bayramımız ama bu herkesin sevdiği bir gün. Bugün yapabileceğin en keyifli şeylerden biri de kendi elinle sevdiklerine kart hazırlamandır. Renk renk kartonlar, kağıtlar ve boyalarla annen bugün istediğin gibi oynamana izin verir. Sen de üstü çizilmiş, boyanmış renkli renkli kartlar hazırlarsın. Hem bunları vereceğin kişiler de senin coşkunu paylaşmış olur.

7. Ne giyeceğini önceden ayarla.

Bayram sabahı çok heyecanlı oluyor. Okula gelen her çocuk rengarenk giyinmiş ve saçlarını özenle yapmış oluyor. O yüzden o gün ne giyeceğine kesinlikle önceden karar vermelisin. İstersen özel bir kostüm giyebilirsin ya da bayramlık kıyafetlerinden, en güzel elbiselerinden seçebilirsin. Ama elbiseni seçerken çorabının, ayakkabının, hatta tokanın bile nasıl olacağına birlikte karar vermelisin. Ne giyersen giy bence kesin çok güzel olacaksın.

8. Bayrama özel fotoğraf köşesi kur.

Bayram günü güzel güzel giyindikten sonra herkes fotoğraf çekilir. Senin fotoğrafların herkesinkinden farklı olsun istiyorsan evde süslü bir köşe kurabilirsin. İstersen maskeler, tokalar ya da şapkalar takar ve unutulmaz pozlar verirsin. Hatta ailen bile böyle bir köşede seninle fotoğraf çekilmek isteyecektir.

9. 23 Nisan anı defteri hazırla.

Bu yıl 23 Nisan’da yaptıklarını ve katıldığın etkinlikleri yazmayı denesene. Aslında bunun için günlüğünü kullanabilirsin. Ama sırf bu özel gün için bir anı defteri de hazırlayabilirsin. Üstünde bayrak ve süsler olan böyle bir defter senin uzun süre kullanacağın bayram günlüğün olabilir. Büyüyüp baktığında çok mutlu olacağına eminim.

10. Arkadaşlarının da bayramını kutla.

Bugün sadece senin değil, tüm çocukların bayramı. O yüzden kardeşlerinin ve arkadaşlarının bayramını kutlamayı unutma. Çünkü birbirinizin bayramını kutladığınızda hepiniz daha neşeli olursunuz. Evde uyanır uyanmaz kardeşinin bayramını kutlayabilirsin, okula gittiğinde de arkadaşlarına sarılabilirsin. Hatta belki birlikte şarkı söyler, şiir okur ve fotoğraf çekilirsiniz.

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11. Atatürk'e mektup yaz.

23 Nisan'ı bize armağan eden Atatürk. O yüzden aslında bugün neşeli olsa da çok duygusal bir gün. Ona kendi kelimelerinle teşekkür ettiğini düşünsene, çok güzel olmaz mıydı? Hissettiklerini ona yazarak daha iyi anlatırsın. Bu yüzden güzel bir kağıt kalem al ve 'Sen olmasaydın, biz çocukların belki bir bayramı olmayacaktı' de. Sonra mektubu sakla. Büyüyüp okuduğunda çok mutlu olursun.

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Öykü
Öykü
Onedio Üyesi
Adım Öykü. 11 yaşındayım. 6. sınıftayım en sevdiğim ders İngilizce. Resim yapmayı, annemle kurabiye yapmayı ve kedileri çok seviyorum.
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