23 Nisan’ı Daha Coşkuyla Kutlamak İçin Yapılabilecekler
23 Nisan her geldiğinde kalbim pır pır atıyor. Çünkü biliyorum ki o gün annemle babamın değil, benim günüm. Bugün Atatürk'ün biz çocuklara hediyesi! O yüzden evde, okulda, sokakta her yerde renkli renkli süslemeler var. Her 23 Nisan arkadaşlarımla şarkı söylüyoruz, şiir okuyoruz, kostüm giyip dans ediyoruz ve herkes bizi alkışlıyor. Bu coşkuyu her çocuk benim gibi mutlu yaşasın diye aklıma çok güzel fikirler geldi. İşte biz çocukların en mutlu günü için bulduğum etkinlikler!
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. Evi süsle.
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2. Kendi bayrağını yap.
3. Kendi pastanı tasarla.
4. Kendi tiyatro oynunu hazırla.
5. Kendi şarkını söyle.
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6. Sevdiklerin için renkli kartlar hazırla.
7. Ne giyeceğini önceden ayarla.
8. Bayrama özel fotoğraf köşesi kur.
9. 23 Nisan anı defteri hazırla.
10. Arkadaşlarının da bayramını kutla.
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11. Atatürk'e mektup yaz.
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Adım Öykü. 11 yaşındayım. 6. sınıftayım en sevdiğim ders İngilizce. Resim yapmayı, annemle kurabiye yapmayı ve kedileri çok seviyorum.
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