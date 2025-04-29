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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Fenerbahçe Tutkusu

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Fenerbahçe Tutkusu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.04.2025 - 20:20

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün adı Fenerbahçe'nin stadyumu Şükrü Saracoğlu'nda yer alan Efsane Yol'a kazındı. Fanatik bir sarı-lacivertli taraftar olduğunu her seferinde dile getiren Güngör, adıyla poz da verdi.

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Doğukan Güngör’ün ismi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Efsane Yol’a yazıldı.

Doğukan Güngör’ün ismi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Efsane Yol’a yazıldı.

Her yeni bölümü ile milyonları ekran başına kitleyen Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'un adı artık Fenerbahçe’nin Efsane Yol’unda yer alıyor.

Sıkı bir futbolsever olan Güngör, adıyla poz da verdi.

Sıkı bir futbolsever olan Güngör, adıyla poz da verdi.

Daha önce Emre Kınay, Tülin Şahin, Kubilay Aka, Meltem Cumbul, Pamir Pekin gibi birçok ünlü isim de Efsane Yol'a adlarını yazdırmıştı.

Efsane Yol nedir?

Efsane Yol nedir?

Efsane Yol, Starfan çatısı altında taraftarlara gönül verdikleri camianın efsanevi yıldızlarının arasına isimlerini yazdırma fırsatı sunan interaktif bir platformun bir parçasıdır. Taraftarlar, belirli bir ücret karşılığında adlarını stadyumun belirli noktalarına yazdırabilir.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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