Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Fenerbahçe Tutkusu

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün adı Fenerbahçe'nin stadyumu Şükrü Saracoğlu'nda yer alan Efsane Yol'a kazındı. Fanatik bir sarı-lacivertli taraftar olduğunu her seferinde dile getiren Güngör, adıyla poz da verdi.