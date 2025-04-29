Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Fenerbahçe Tutkusu
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün adı Fenerbahçe'nin stadyumu Şükrü Saracoğlu'nda yer alan Efsane Yol'a kazındı. Fanatik bir sarı-lacivertli taraftar olduğunu her seferinde dile getiren Güngör, adıyla poz da verdi.
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Doğukan Güngör’ün ismi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Efsane Yol’a yazıldı.
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Sıkı bir futbolsever olan Güngör, adıyla poz da verdi.
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