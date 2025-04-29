Sakatlığından Kurtulamayan Ferdi Kadıoğlu'ndan Aylar Sonra İyi Haber

Ağustos 2024’te Fenerbahçe’den Brighton’a 30 milyon euro karşılığında transfer olan Ferdi Kadıoğlu’nun İngiltere kariyeri istediği gibi başlamamıştı.

2 Kasım 2024’te Liverpool deplasmanında sahaya çıkan Ferdi, 2-1 kaybettikleri maçta takımının tek golünü kaydetmişti.

Mücadele sonrası Brighton kulübünden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sol ayak baş parmağında kapsül yırtığı tespit edildiği belirtilmişti. 25 yaşındaki oyuncunun 1-2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

Ancak beklenen gerçekleşmemiş, Ferdi sakatlığını atlatamamış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Tedavi süreci ise planlanandan çok daha uzun sürmüştü.