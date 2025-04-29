Sakatlığından Kurtulamayan Ferdi Kadıoğlu'ndan Aylar Sonra İyi Haber
Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımındaki ilk günlerinde ciddi bir sakatlık yaşamıştı. TRT Spor'un aktardığına göre milli futbolcu, eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton ile verilecek üç puan mücadelesinde sahada olabilir.
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En son kasım ayında izlemiştik
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Wolverhampton'a karşı forma giyebilir
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