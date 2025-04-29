onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Sakatlığından Kurtulamayan Ferdi Kadıoğlu'ndan Aylar Sonra İyi Haber

Sakatlığından Kurtulamayan Ferdi Kadıoğlu'ndan Aylar Sonra İyi Haber

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.04.2025 - 19:18

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımındaki ilk günlerinde ciddi bir sakatlık yaşamıştı. TRT Spor'un aktardığına göre milli futbolcu, eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton ile verilecek üç puan mücadelesinde sahada olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En son kasım ayında izlemiştik

En son kasım ayında izlemiştik

Ağustos 2024’te Fenerbahçe’den Brighton’a 30 milyon euro karşılığında transfer olan Ferdi Kadıoğlu’nun İngiltere kariyeri istediği gibi başlamamıştı.

2 Kasım 2024’te Liverpool deplasmanında sahaya çıkan Ferdi, 2-1 kaybettikleri maçta takımının tek golünü kaydetmişti.

Mücadele sonrası Brighton kulübünden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sol ayak baş parmağında kapsül yırtığı tespit edildiği belirtilmişti. 25 yaşındaki oyuncunun 1-2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

Ancak beklenen gerçekleşmemiş, Ferdi sakatlığını atlatamamış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Tedavi süreci ise planlanandan çok daha uzun sürmüştü.

Wolverhampton'a karşı forma giyebilir

Wolverhampton'a karşı forma giyebilir

TRT Spor'un haberine göre, Brighton'ın 10 Mayıs'taki Wolverhampton deplasmanında sahadaki isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu olabilir. Milli futbolcunun sakatlığını geride bıraktığı maç kadrosunda alınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu aktarıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın