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Atatürk Yaşasaydı Sana Ne Söylerdi?

Atatürk Yaşasaydı Sana Ne Söylerdi?

Zeynep Sare
Zeynep Sare - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:14

23 Nisan, Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği en özel gün! Eğer bugün hala Atatürk yaşıyor olsaydı onunla konuşmak çok güzel olmaz mıydı? Acaba onunla konuşsaydın sana neler söylerdi hiç merak ettin mi? Acaba 'Aferin sana' mı derdi, yoksa güzel bir öğüt mü verirdi?

Atatürk'ün yerini kimse dolduramaz biliyorum ama bu eğlenceli test belki sana biraz fikir verebilir. Haydi senin için hazırladığım bu düşündürücü testi çöz ve Ata'mızın sana söyleyebileceği cümleyi öğren!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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1. Eğer bir süper güce sahip olma hakkın olsa neyi seçerdin?

2. En çok ne yapmaktan keyif alırsın?

3. Okulda arkadaşların ya da öğretmenlerin senin için ne diyor?

4. Atatürk'ü düşündüğünde aklına gelen şey ne?

5. Bir konuda sorun yaşayan bir arkadaşın olduğunda ne yaparsın?

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6. Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

7. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda yapmayı en sevdiğin şey ne?

"Bilimle uğraş, çok oku. Gelecek senin eserin olacak."

Atatürk'le karşılaşsaydın, senin ne kadar zeki ve meraklı bir çocuk olduğunu hemen fark ederdi. Bu yüzden de sana bol bol kitap okumanı ve bilimin ışığını takip etmeni söylerdi. Çünkü sen yeni bilgiler öğrenmeyi çok seviyorsun. Gelecekte yeni şeyler keşfedecek kadar da zekisin.

"Korkma. Cesaretin sana hep yol gösterecek."

Sen çok güçlü ve cesursun. Atatürk de senin bu lider ruhunu hemen fark eder, azmini takdir ederdi. Çünkü sen zor şeylerden korkmuyorsun ve istediklerini yapacak kararlılıktasın. O yüzden senden aynı şekilde korkmadan ilerlemeni ve kimsenin seni yolundan çıkarmasına izin vermemeni isterdi.

"Sanat bir milletin ruhudur. Sen de o ruha sahipsin."

Sen hayal gücü yüksek ve yaratıcı bir çocuksun. Duygularını ifade etmekten de hiç çekinmiyorsun. Atatürk seni görsen senin bu yönünü kesin çok beğenirdi. Büyüsen de sanatçı yönünü geride bırakmamanı ister ve sana hep sanatla iç içe olman gerektiğini söylerdi. Çünkü sen gerçekten çok yeteneklisin ve ileride bir sürü insana ilham verebilirsin.

8. "Dünyayı senin barışçı ve eşitlikçi ruhun kurtaracak."

Sen çok arkadaş canlısı ve iyi kalpli birisin. Atatürk ne demişti hatırla: 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' O yüzden seni görse hemen bu sözü hatırlatır, insanları bir araya getiren yönünü takdir ederdi. Sen sevgiyi çoğaltmayı çok iyi biliyorsun ve bu yönünü asla kaybetmemelisin. Çünkü gelecekte etrafında daha çok neşe saçabilirsin.

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Zeynep Sare
Zeynep Sare
Onedio Üyesi
Ben Zeynep Sare 8 yaşındayım, 3.sınıfa gidiyorum. Gofret adında bir kedim var, geceleri bile beraber uyuyoruz. Dans etmeyi, yüzmeyi çok seviyorum. Büyüğünce de buz pateni öğretmeni olacağım.
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