Atatürk Yaşasaydı Sana Ne Söylerdi?

23 Nisan, Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği en özel gün! Eğer bugün hala Atatürk yaşıyor olsaydı onunla konuşmak çok güzel olmaz mıydı? Acaba onunla konuşsaydın sana neler söylerdi hiç merak ettin mi? Acaba 'Aferin sana' mı derdi, yoksa güzel bir öğüt mü verirdi?

Atatürk'ün yerini kimse dolduramaz biliyorum ama bu eğlenceli test belki sana biraz fikir verebilir. Haydi senin için hazırladığım bu düşündürücü testi çöz ve Ata'mızın sana söyleyebileceği cümleyi öğren!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.