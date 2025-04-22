Atatürk Yaşasaydı Sana Ne Söylerdi?
23 Nisan, Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği en özel gün! Eğer bugün hala Atatürk yaşıyor olsaydı onunla konuşmak çok güzel olmaz mıydı? Acaba onunla konuşsaydın sana neler söylerdi hiç merak ettin mi? Acaba 'Aferin sana' mı derdi, yoksa güzel bir öğüt mü verirdi?
Atatürk'ün yerini kimse dolduramaz biliyorum ama bu eğlenceli test belki sana biraz fikir verebilir. Haydi senin için hazırladığım bu düşündürücü testi çöz ve Ata'mızın sana söyleyebileceği cümleyi öğren!
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. Eğer bir süper güce sahip olma hakkın olsa neyi seçerdin?
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2. En çok ne yapmaktan keyif alırsın?
3. Okulda arkadaşların ya da öğretmenlerin senin için ne diyor?
4. Atatürk'ü düşündüğünde aklına gelen şey ne?
5. Bir konuda sorun yaşayan bir arkadaşın olduğunda ne yaparsın?
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6. Büyüyünce ne olmak istiyorsun?
7. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda yapmayı en sevdiğin şey ne?
"Bilimle uğraş, çok oku. Gelecek senin eserin olacak."
"Korkma. Cesaretin sana hep yol gösterecek."
"Sanat bir milletin ruhudur. Sen de o ruha sahipsin."
8. "Dünyayı senin barışçı ve eşitlikçi ruhun kurtaracak."
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Ben Zeynep Sare 8 yaşındayım, 3.sınıfa gidiyorum. Gofret adında bir kedim var, geceleri bile beraber uyuyoruz. Dans etmeyi, yüzmeyi çok seviyorum. Büyüğünce de buz pateni öğretmeni olacağım.
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