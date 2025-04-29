Vedat Milor'un "Mutlaka İzleyin" Diyerek Önerdiği Film The Conformist'i İnceliyoruz
Vedat Milor, sosyal medyayı bir hayli aktif kullanıyor. Üstelik yazdıkları yalnızca yemeklerle ilgili değil! Tavsiyelerine uyan binlerce insan da önerilerinden memnun kalıyor. Milor bu kez de önerisini ilk versiyonu 1970 yılında yayınlanan bir filmden yana kullandı. 2011'de restore edilen The Conformist filmini biz de sizler için incelemeye karar verdik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vedat Milor, X hesabından yaptığı paylaşımda ilk versiyonu 1970 yılında yayınlanan kült bir filmi önerdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O paylaşımını buradan okuyabilirsiniz:
Peki nasıl bir film bu The Conformist?
Marcello, çocukluğunda yaşadığı travmalarla şekillenmiş, sıradanlık ve toplumsal normlara uyum arayışında bir adam.
Marcello karakteri üzerinden bireyin faşist rejimlere neden boyun eğdiğini psikolojik ve toplumsal düzlemde inceleyen film, Marcello'nun konformizmi sadece politik değil, aynı zamanda kişisel ve cinsel olduğunu gözler önüne seriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmin restore edilmiş versiyonu 2011'de dünya çapında tanıtıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın