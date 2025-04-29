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Vedat Milor'un "Mutlaka İzleyin" Diyerek Önerdiği Film The Conformist'i İnceliyoruz

Vedat Milor'un "Mutlaka İzleyin" Diyerek Önerdiği Film The Conformist'i İnceliyoruz

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2025 - 20:04

Vedat Milor, sosyal medyayı bir hayli aktif kullanıyor. Üstelik yazdıkları yalnızca yemeklerle ilgili değil! Tavsiyelerine uyan binlerce insan da önerilerinden memnun kalıyor. Milor bu kez de önerisini ilk versiyonu 1970 yılında yayınlanan bir filmden yana kullandı. 2011'de restore edilen The Conformist filmini biz de sizler için incelemeye karar verdik!

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Vedat Milor, X hesabından yaptığı paylaşımda ilk versiyonu 1970 yılında yayınlanan kült bir filmi önerdi.

Vedat Milor, X hesabından yaptığı paylaşımda ilk versiyonu 1970 yılında yayınlanan kült bir filmi önerdi.

Bernardo Bertolucci'nin 1970 yapımlı kült filminden bahseden Vedat Milor, 'Bertolucci’nin 'Conformist' bir baş yapıt. Restore edilmiş versiyonunu mutlak izleyin.' dedi.

O paylaşımını buradan okuyabilirsiniz:

O paylaşımını buradan okuyabilirsiniz:
twitter.com

Peki nasıl bir film bu The Conformist?

Peki nasıl bir film bu The Conformist?

Filmin 1970 yapımı bir film olduğundan bahsetmiştik. 'The Conformist konusu' merak edilirken ona da açıklık getirelim ve 2011'de restore edilmiş versiyonundan da hemen bahsedelim. 

Film, İtalyan yazar Alberto Moravia'nın 1951 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı. Filmde Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Enzo Tarascio, Fosco Giachetti ve Giuseppe Addobbati rol alıyor. Mussolini döneminde faşist rejime uyum sağlamaya çalışan bir adamın içsel çatışmalarını ve trajik yolculuğunu işleyen film, Marcello Clerici adlı karakterin etrafında dönüyor.

Marcello, çocukluğunda yaşadığı travmalarla şekillenmiş, sıradanlık ve toplumsal normlara uyum arayışında bir adam.

Marcello, çocukluğunda yaşadığı travmalarla şekillenmiş, sıradanlık ve toplumsal normlara uyum arayışında bir adam.

Burjuva bir hayat süren ve 'normal' olmak isteyen Marcello, tam da bu sebepten güzel ama sıradan bir kadın olan Giulia ile evleniyor. Tam da bu zamanlarda faşist rejime katılan Marcello siyasi nedenlerle Paris’e gönderiliyor.

Paris'teki görevi ise, üniversitede hocası olan eski faşizm karşıtı Profesör Quadri'yi öldürmek. Ancak bu görev, Marcello'nun geçmişi, kimliği ve ahlaki değerleriyle yüzleşmesine neden oluyor. Hatta bir de üstüne Profesör Quadri'nin karısı Anna ile yaşadığı duygusal gerilim, Marcello’nun bastırdığı arzularını ve çelişkilerini gün yüzüne çıkarıyor. Görevi yerine getiremeyecek gibi görünse de, pasifliği ve konformizmi nedeniyle katliamın önünü açıyor Marcello.

Marcello karakteri üzerinden bireyin faşist rejimlere neden boyun eğdiğini psikolojik ve toplumsal düzlemde inceleyen film, Marcello'nun konformizmi sadece politik değil, aynı zamanda kişisel ve cinsel olduğunu gözler önüne seriyor.

Marcello karakteri üzerinden bireyin faşist rejimlere neden boyun eğdiğini psikolojik ve toplumsal düzlemde inceleyen film, Marcello'nun konformizmi sadece politik değil, aynı zamanda kişisel ve cinsel olduğunu gözler önüne seriyor.

Onun normal olma arzusu, kendi ahlaki pusulasını yok sayarak sistemin suç ortağı olmaya itiyor. Filmde Marcello'nun geçmişteki taciz deneyimiyle başlayan cinsel kimlik karmaşasını ve bastırılmış eşcinsel eğilimlerini de işleniyor. Bu karmaşa da Marcello'nun “normal” biri olma çabasının merkezinde yer alıyor. Çünkü Marcello, cinselliği bastırmak ve “erkek” rollerine uyum sağlamak için rejimin hizmetine giriyor. 

Filmde faşizm sadece politik bir fenomen olarak değil, bireyin kimlik kriziyle ilişkili bir yönelim olarak ele alınıyor. Marcello, içindeki boşluğu ve yabancılaşmayı, güçlü bir otoriteye bağlılıkla doldurmaya çalışıyor. Bu, faşizmin psikolojik kökenlerine dair derin bir sorgulama olarak görülüyor.

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Filmin restore edilmiş versiyonu 2011'de dünya çapında tanıtıldı.

Filmin restore edilmiş versiyonu 2011'de dünya çapında tanıtıldı.

Restorasyon çalışmaları, original negatifler ve film ses kayıtları üzerinden titizlikle yürütülen film, Cannes Film Festivali 2011'de 'Cannes Classics' bölümünde gösterilerek ilk kez izleyiciyle buluştu. Restore edilmiş versiyonun ardından Bertolucci, The Conformist'in nihayet “hak ettiği gibi” izlendiğini ifade etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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