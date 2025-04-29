Vedat Milor'un "Mutlaka İzleyin" Diyerek Önerdiği Film The Conformist'i İnceliyoruz

Burjuva bir hayat süren ve 'normal' olmak isteyen Marcello, tam da bu sebepten güzel ama sıradan bir kadın olan Giulia ile evleniyor. Tam da bu zamanlarda faşist rejime katılan Marcello siyasi nedenlerle Paris’e gönderiliyor.

Paris'teki görevi ise, üniversitede hocası olan eski faşizm karşıtı Profesör Quadri'yi öldürmek. Ancak bu görev, Marcello'nun geçmişi, kimliği ve ahlaki değerleriyle yüzleşmesine neden oluyor. Hatta bir de üstüne Profesör Quadri'nin karısı Anna ile yaşadığı duygusal gerilim, Marcello’nun bastırdığı arzularını ve çelişkilerini gün yüzüne çıkarıyor. Görevi yerine getiremeyecek gibi görünse de, pasifliği ve konformizmi nedeniyle katliamın önünü açıyor Marcello.