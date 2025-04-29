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9 Mayıs'ta Kavuşacağımız Prens'in Afişi Yayınlandı: Ana Karakterlerden Birinin Olmaması Dikkat Çekti

9 Mayıs'ta Kavuşacağımız Prens'in Afişi Yayınlandı: Ana Karakterlerden Birinin Olmaması Dikkat Çekti

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2025 - 17:36

Giray Altınok'un Kerem Özdoğan'la birlikte yazdığı ve başrolünde oynadığı Prens, ilk iki sezonuyla öyle bir etki yarattı ki üçüncü sezon haberi de jet hızıyla geldi. Ancak tabii ki sezona kavuşmak için bir miktar beklememiz gerekti. Yine de o büyük anın gelmesine sayılı günler kaldı. 9 Mayıs'ta yeni bölümleriyle karşımıza çıkacak Prens'in ilk afişi de yayınlandı. Ancak afişte Anarkhia'nın olmaması dikkatlerden kaçmadı

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Hadi başlayalım: "Gece denizlere sis çöktüğünde..." Prens'i görünce şarkı da aklımızda çalmaya başladı tabii!

Hadi başlayalım: "Gece denizlere sis çöktüğünde..." Prens'i görünce şarkı da aklımızda çalmaya başladı tabii!

İki sezondur neredeyse her sahnesi ve her repliğiyle akıllara kazınan Prens'in üçüncü sezonuyla kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Kadınlar çağını izleyeceğimiz sezonda Prens'i ve diğer tüm karakterleri nelerin beklediğini, Prens'in 'sınırları nasıl genişlettiğini' görmek için sabırsızlanıyoruz.

9 Mayıs'ta üçüncü sezonu yayınlanacak Prens'in afişi yayınlandı.

9 Mayıs'ta üçüncü sezonu yayınlanacak Prens'in afişi yayınlandı.

Hem resmi hesaplardan hem de Giray Altınok tarafından dizinin yeni sezon afişi yayınlandı. Birer birer her karakteri incelediğimiz ve neler yaşanacağını merak ettiğimiz dizinin afişinde yer almayan bir karakterin olduğu fark edildi. Aslı Tandoğan'ın canlandırdığı Anarkhia karakteri afişte yer almıyor. Karakterin son olarak öldüğünü düşünmüştük ama yine de bir sürpriz bekliyorduk. Ancak karakter diziye devam edecek mi, öldü mü, başına bir iş mi kaldı henüz bilmiyoruz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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