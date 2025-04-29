9 Mayıs'ta Kavuşacağımız Prens'in Afişi Yayınlandı: Ana Karakterlerden Birinin Olmaması Dikkat Çekti
Giray Altınok'un Kerem Özdoğan'la birlikte yazdığı ve başrolünde oynadığı Prens, ilk iki sezonuyla öyle bir etki yarattı ki üçüncü sezon haberi de jet hızıyla geldi. Ancak tabii ki sezona kavuşmak için bir miktar beklememiz gerekti. Yine de o büyük anın gelmesine sayılı günler kaldı. 9 Mayıs'ta yeni bölümleriyle karşımıza çıkacak Prens'in ilk afişi de yayınlandı. Ancak afişte Anarkhia'nın olmaması dikkatlerden kaçmadı
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Hadi başlayalım: "Gece denizlere sis çöktüğünde..." Prens'i görünce şarkı da aklımızda çalmaya başladı tabii!
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9 Mayıs'ta üçüncü sezonu yayınlanacak Prens'in afişi yayınlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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