9 Mayıs'ta Kavuşacağımız Prens'in Afişi Yayınlandı: Ana Karakterlerden Birinin Olmaması Dikkat Çekti

Hem resmi hesaplardan hem de Giray Altınok tarafından dizinin yeni sezon afişi yayınlandı. Birer birer her karakteri incelediğimiz ve neler yaşanacağını merak ettiğimiz dizinin afişinde yer almayan bir karakterin olduğu fark edildi. Aslı Tandoğan'ın canlandırdığı Anarkhia karakteri afişte yer almıyor. Karakterin son olarak öldüğünü düşünmüştük ama yine de bir sürpriz bekliyorduk. Ancak karakter diziye devam edecek mi, öldü mü, başına bir iş mi kaldı henüz bilmiyoruz.