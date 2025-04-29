Hayranlara Müjde: Peaky Blinders 1950'lerde Geçen Yeni Sezonuyla Geri Dönüyor!
2013 ve 2022 yılları arasında yayınlanan Peaky Blinders hayranlarını sevindirecek bir haberle karşınızdayız. 6 sezon boyunca izleyiciyi ekrana bağlayan dizinin yapımcısı Steven Knight, diziyle ilgili müjdeyi verdi. Fenomen dizi Peaky Blinders, 1950'lerde geçen ve yeni nesile odaklanacak yeni sezonuyla ekrana gelecek.
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Peaky Blinders'ın film versiyonu yakında yayınlanacak.
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Yapımcı Steven Knight, filmin ardından yeni jenerasyona odaklanacak ve 1950'lerde geçecek yeni bir sezonun geleceğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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