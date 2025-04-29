onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hayranlara Müjde: Peaky Blinders 1950'lerde Geçen Yeni Sezonuyla Geri Dönüyor!

Hayranlara Müjde: Peaky Blinders 1950'lerde Geçen Yeni Sezonuyla Geri Dönüyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2025 - 18:27

2013 ve 2022 yılları arasında yayınlanan Peaky Blinders hayranlarını sevindirecek bir haberle karşınızdayız. 6 sezon boyunca izleyiciyi ekrana bağlayan dizinin yapımcısı Steven Knight, diziyle ilgili müjdeyi verdi. Fenomen dizi Peaky Blinders, 1950'lerde geçen ve yeni nesile odaklanacak yeni sezonuyla ekrana gelecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peaky Blinders'ın film versiyonu yakında yayınlanacak.

Peaky Blinders'ın film versiyonu yakında yayınlanacak.

2013 ve 2022 yılları arasında 6 sezon boyunca süren Peaky Blinders'ın filminin çekimleri tamamlandı. Yakın zamanda Netflix kütüphanesine eklenecek filmin ardından hayranları sevindirecek bir gelişmenin daha planda olduğu öğrenildi.

Yapımcı Steven Knight, filmin ardından yeni jenerasyona odaklanacak ve 1950'lerde geçecek yeni bir sezonun geleceğini açıkladı.

Yapımcı Steven Knight, filmin ardından yeni jenerasyona odaklanacak ve 1950'lerde geçecek yeni bir sezonun geleceğini açıkladı.

Steven Knight'ın verdiği müjdeye göre, Peaky Blinders'ın 7. sezonu geliyor. The Sun'da yayınlanan haberde, Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolüyle geri dönmesi beklendiği ifadesine yer verildi. Ancak bu kez, Thomas Shelby'i genç çete üyelerine karşı bir 'baba figürü' olarak göreceğiz. BBC tarafından onaylanan 7. sezon önümüzdeki yıl yayınlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın