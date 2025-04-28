28 Şubat Demişlerdi: Simpsonlar'ın 'Elektrik Kesintisi' Kehaneti Yeniden Gündemde
İspanya ve Portekiz'de ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik kesintisi milyonlarca kişiyi etkilerken İspanya'da acil durum ilan edildi. İnsanların sokağa döküldüğü, iki ülkede büyük bir panik havası yaşandığı görüldü. Öte yandan yaşananlar akıllara yine Simpsonlar dizisini getirdi. Bir çizgi dizi klasiği olan Simpsonlar, bugüne kadar geleceği 'tahmin eden' bölümleriyle gündeme geldi.
Simpsonlar'ın bir bölümünde de 'dünyayı etkileyen büyüklükte bir elektrik kesintisi' yaşandığı görülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintisi, akıllara Simpsonlar'ı getirdi.
Gerçekten kehanet mi, yoksa basit bir tesadüf mü?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın