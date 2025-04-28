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28 Şubat Demişlerdi: Simpsonlar'ın 'Elektrik Kesintisi' Kehaneti Yeniden Gündemde

28 Şubat Demişlerdi: Simpsonlar'ın 'Elektrik Kesintisi' Kehaneti Yeniden Gündemde

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.04.2025 - 23:47

İspanya ve Portekiz'de ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik kesintisi milyonlarca kişiyi etkilerken İspanya'da acil durum ilan edildi. İnsanların sokağa döküldüğü, iki ülkede büyük bir panik havası yaşandığı görüldü. Öte yandan yaşananlar akıllara yine Simpsonlar dizisini getirdi. Bir çizgi dizi klasiği olan Simpsonlar, bugüne kadar geleceği 'tahmin eden' bölümleriyle gündeme geldi.

Simpsonlar'ın bir bölümünde de 'dünyayı etkileyen büyüklükte bir elektrik kesintisi' yaşandığı görülmüştü.

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Milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisi.

Milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisi.

İspanya ve Portekiz'de tüm ülke genelinde elektrikler kesildi. Gündüz saatlerinde meydana gelen kesintinin ardından telefon ve internet hatlarında sorunlar yaşandı, metro ve tren hatlarındaki seferler durdu. Ülke genelinde büyük bir panik havası yaşanırken İspanya'da acil durum ilan edildi. Vatandaşlar, askerin sahaya inmesi gerektiğini düşünmeye başladı ve güvenlik güçleri harekete geçti.

İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintisi, akıllara Simpsonlar'ı getirdi.

İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintisi, akıllara Simpsonlar'ı getirdi.

Dünyanın en popüler çizgi dizilerinden biri olan The Simpsons, özellikle geleceğe dair 'kehanetleriyle' gündemimize geliyor. Meşhur dizi Simpsonlar, bugüne kadar birçok tarihi olayı şaşırtıcı bir şekilde tahmin etmişti. 2000 yılında yayınlanan bir bölümde Trump başkan olmuş, 1995 yılında yayınlanan bir bölümde akıllı saatler çıkmış, hatta 1993 yılında yayınlanan bir bölümde pandemi yaşanmıştı. Söz konusu olayların gerçekte de yaşanması, dizinin bir 'kahin' olarak ünlenmesine neden oldu.

Simpsonlar'ın “Springfield’ın Son Günü” bölümünde de 'dünyayı etkileyen büyük bir elektrik kesintisi' konu edinilmişti. Bölümde, hiçbir elektronik cihaz çalışmıyor, kasaba halkı yavaş yavaş kaosa sürükleniyordu. İddialara göre, başka bir bölümde ise bir karakterin '28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacak' repliği bulunuyordu.

Söz konusu bölüm, geçtiğimiz Şubat ayında gündeme geldi ve böyle bir kesintinin yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu olmuştu.

Gerçekten kehanet mi, yoksa basit bir tesadüf mü?

Gerçekten kehanet mi, yoksa basit bir tesadüf mü?

Bugüne kadar Simpsonlar dizisinde yer alan bazı sahnelerin gerçekte de yaşanması, dizinin popülerliğini artırdı. Sosyal medyada Simpsonlar 'geleceği bilen dizi' olarak tanınmaya başladı. Fakat belirtmek gerekir ki bu şekilde yayılan birçok sahne, aslında montajlarla yapılan sahnelerden ibaret. Simpsonlar'ın birkaç olayı doğru tahmin etmiş olması elbette herhangi bir bilimsel zemine oturmuyor.

Dolayısıyla, Simpsonlar'ın geleceği tahmin ettiği iddiaları yalnızca birer tesadüften ibaret.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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