28 Şubat Demişlerdi: Simpsonlar'ın 'Elektrik Kesintisi' Kehaneti Yeniden Gündemde

Dünyanın en popüler çizgi dizilerinden biri olan The Simpsons, özellikle geleceğe dair 'kehanetleriyle' gündemimize geliyor. Meşhur dizi Simpsonlar, bugüne kadar birçok tarihi olayı şaşırtıcı bir şekilde tahmin etmişti. 2000 yılında yayınlanan bir bölümde Trump başkan olmuş, 1995 yılında yayınlanan bir bölümde akıllı saatler çıkmış, hatta 1993 yılında yayınlanan bir bölümde pandemi yaşanmıştı. Söz konusu olayların gerçekte de yaşanması, dizinin bir 'kahin' olarak ünlenmesine neden oldu.

Simpsonlar'ın “Springfield’ın Son Günü” bölümünde de 'dünyayı etkileyen büyük bir elektrik kesintisi' konu edinilmişti. Bölümde, hiçbir elektronik cihaz çalışmıyor, kasaba halkı yavaş yavaş kaosa sürükleniyordu. İddialara göre, başka bir bölümde ise bir karakterin '28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacak' repliği bulunuyordu.

Söz konusu bölüm, geçtiğimiz Şubat ayında gündeme geldi ve böyle bir kesintinin yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu olmuştu.