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Avrupa’daki Elektrik Kesintisi Kaosu Türkiye’yi Etkiler mi? Enerji Bakanı’ndan Açıklama Geldi

Avrupa’daki Elektrik Kesintisi Kaosu Türkiye’yi Etkiler mi? Enerji Bakanı’ndan Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2025 - 13:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisine ilişkin, 'Etkilenmedik ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı' dedi.

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İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi.

İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toplantıda Kabine üyelerini bilgilendirdi. Bakan Bayraktar daha sonra gazetecilerin bu konuya yönelik sorularını yanıtladı. 

Alparslan Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlattı. Türkiye'nin şu ana kadar bu sıkıntıdan etkilenmediğini anlatan Bayraktar, 'Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sitemine bağlıyız. Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey' ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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