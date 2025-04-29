Avrupa’yı Karanlığa Gömen Elektrik Kesintisinin Nedeni Hava Olayı mı? İndüklenmiş Atmosferik Titreşim!
Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
Dün Avrupa’da İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan elektrik kesintisinin nedeni araştırılıyor. Mynet’te yer alan habere göre; Milyonları elektriksiz bırakan dev kesintiyle ilgili Avrupa'dan gelen ilk raporlarda kesintinin nedeni, hava değişikliklerinin elektrik hatlarını etkilediği nadir bir fenomen olan “indüklenmiş atmosferik titreşimler” olabilir.
KAYNAK: Mynet
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Avrupa’da dün en büyük şoklardan biri yaşandı. İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede elektrikler kesildi.
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Avrupa’yı sarsan kesintinin nedeni, hava değişikliklerinin elektrik hatlarını etkilediği nadir bir fenomen olan “indüklenmiş atmosferik titreşimler” mi?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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