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Avrupa’yı Karanlığa Gömen Elektrik Kesintisinin Nedeni Hava Olayı mı? İndüklenmiş Atmosferik Titreşim!

Avrupa’yı Karanlığa Gömen Elektrik Kesintisinin Nedeni Hava Olayı mı? İndüklenmiş Atmosferik Titreşim!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2025 - 11:41

Dün Avrupa’da İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan elektrik kesintisinin nedeni araştırılıyor. Mynet’te yer alan habere göre; Milyonları elektriksiz bırakan dev kesintiyle ilgili Avrupa'dan gelen ilk raporlarda kesintinin nedeni, hava değişikliklerinin elektrik hatlarını etkilediği nadir bir fenomen olan “indüklenmiş atmosferik titreşimler” olabilir.

KAYNAK: Mynet

Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
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Avrupa’da dün en büyük şoklardan biri yaşandı. İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede elektrikler kesildi.

Avrupa’da dün en büyük şoklardan biri yaşandı. İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede elektrikler kesildi.

İsyanla, Portekiz, Belçika, Fransa gibi birçok ülkede yaşanan elektrik kesintileri hayatları adeta felç etti. Trafik ışıkları söndü, metrolar durdu. İspanya’da yaklaşık 15 saat sonra hayat normale döndü. İspanya'nın ulusal demiryolu şirketi Renfe, yerel saatle 12:30'da “tüm ulusal elektrik şebekesinin kesildiğini” açıklamıştı.

Avrupa’yı sarsan kesintinin nedeni, hava değişikliklerinin elektrik hatlarını etkilediği nadir bir fenomen olan “indüklenmiş atmosferik titreşimler” mi?

Avrupa’yı sarsan kesintinin nedeni, hava değişikliklerinin elektrik hatlarını etkilediği nadir bir fenomen olan “indüklenmiş atmosferik titreşimler” mi?

El Pais'in haberine göre; İspanyol hükümeti, kesintilerle ilgili soruşturma başlattı, güvenlik güçlerinin Madrid sokaklarına konuşlandırıldığı belirtildi.

Politico'nun haberine göre; Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, enerji kesintisinin 'Avrupa güç şebekesindeki problemden' kaynaklandığına işaret edildi. Açıklamada, voltajdaki dengesizliğin kesintiye yol açmış olabileceği bildirildi.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN'den (Rede Eletrica Nacional) yapılan açıklamada, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının kesintinin nedenlerden olabileceği kaydedildi. REN ayrıca “İspanya'nın iç kesimlerindeki aşırı sıcaklık değişimleri nedeniyle, çok yüksek gerilim hatlarında (400 KV) ‘indüklenmiş atmosferik titreşim’ olarak bilinen anormal salınımlar meydana geldiğini” belirtti ve şöyle ekledi: “Bu salınımlar elektrik sistemleri arasında senkronizasyon hatalarına yol açarak, birbirine bağlı Avrupa şebekesinde art arda bozulmalara neden oldu.”

İspanya’dan sonra Portekiz’de de kesintiler tam olarak giderildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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