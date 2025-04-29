İstanbul’da İSPARK’ın İşlettiği 36 Otopark Ruhsatsız Olduğu Gerekçesiyle Kapatıldı

Aracı için otoparka gelen bir başka vatandaş Uğurcan Kurucu ise, 'Geldik. Zabıta tarafından galiba gündüz mühürlenmiş. Giriş alınmıyor. Çıkış yapılması söyleniyor. Ancak geldiğimiz diğer günde de giriş yapamayacağız. Durum belli değil. Herhangi bir şey söylenmemiş. O yüzden çıkış yapacağız mı kalacağız mı bilemiyoruz maalesef. 7 aydır aboneyim. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Çıkış yapsak tekrar giremeyeceğiz. Herhangi bir mesaj, bilgilendirme de gelmedi. Sosyal medyada duyup geldik' diye konuştu.