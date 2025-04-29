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İstanbul’da İSPARK’ın İşlettiği 36 Otopark Ruhsatsız Olduğu Gerekçesiyle Kapatıldı

İstanbul’da İSPARK’ın İşlettiği 36 Otopark Ruhsatsız Olduğu Gerekçesiyle Kapatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2025 - 10:30

İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen 36 otoparkın ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldığı iddia edildi.

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İddiaya göre İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

İddiaya göre İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Kapatılan otoparklardan Küçükçekmece’de bulunan Fevzi Çakmak Meydanı Zemin Altı Otoparkı’na girmeye çalışan vatandaşlara araçlarını park edemeyecekleri bildirildi. Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili konuşan vatandaş Levent Komanlı,' İSPARK’ın mühürlendiğini söylüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühürlemiş. Gerekçe yok. Sadece çıkış var, giriş yok. Abone olduğumuz için aracı almaya geldik. Nedeni kimse söylemiyor. Görevli arkadaşlar da bilmiyor' dedi.

Vatandaşlar araçlarını almak için sosyal medyadan duyarak geldi.

Vatandaşlar araçlarını almak için sosyal medyadan duyarak geldi.

Aracı için otoparka gelen bir başka vatandaş Uğurcan Kurucu ise, 'Geldik. Zabıta tarafından galiba gündüz mühürlenmiş. Giriş alınmıyor. Çıkış yapılması söyleniyor. Ancak geldiğimiz diğer günde de giriş yapamayacağız. Durum belli değil. Herhangi bir şey söylenmemiş. O yüzden çıkış yapacağız mı kalacağız mı bilemiyoruz maalesef. 7 aydır aboneyim. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Çıkış yapsak tekrar giremeyeceğiz. Herhangi bir mesaj, bilgilendirme de gelmedi. Sosyal medyada duyup geldik' diye konuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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