Schengen Vizesi Almak Gittikçe Zorlaşıyor: Şirket Sırlarını Paylaşmayana Vize Yok!
Schengen vizesi başvurularında yeni bir düzenlemeye gidildi. Artık şirketler, son üç aylık banka harcamalarını tamamen açıklayacak belgeleri sunmakla yükümlü. Bu belgelerin eksiksiz olması gerekiyor ve binlerce sayfayı bulabilecek bu dökümler, başvuru sürecinin önemli bir parçası haline geldi. Eğer şirketler bu belgeleri paylaşmaktan kaçınırsa, kara listeye alınma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ayrıca, belgeleri sunmayan şirketlerin çalışanlarına vize verilmiyor.
Sabah'tan Metin Can'ın haberinin detayları 👇
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Schengen vizesi almanın şartları bir adım daha zorlaştı! Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan vize krizi her geçen gün biraz daha derinleşmeye devam ediyor.
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Schengen vizesinde ret oranı yüzde 40’ı geçmiş durumda.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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