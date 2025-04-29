Schengen Vizesi Almak Gittikçe Zorlaşıyor: Şirket Sırlarını Paylaşmayana Vize Yok!

Türk şirketler ve çalışanları için Schengen vizesi başvurularında, şirketlerin son 3 aylık banka harcama dökümleri artık zorunlu evrak statüsünde bulunduruluyor.

Artık vize için çalışanın maaş bordrosu ve bireysel 3 aylık banka dökümü yeterli değil. Başvurularda 'şirketin faaliyet belgesi ve üç aylık tüm finansal trafiği' de isteniyor.

Daha önce bu konudan ret vermeyen AB ülkelerinin son aylarda yapılan başvuruları 'eksik evrak' gerekçesiyle iptal ettiği ve daha da önemlisi bu firmaların kara listeye alınması yönünde rapor tuttuğu iddia edildi.