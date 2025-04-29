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Schengen Vizesi Almak Gittikçe Zorlaşıyor: Şirket Sırlarını Paylaşmayana Vize Yok!

Schengen Vizesi Almak Gittikçe Zorlaşıyor: Şirket Sırlarını Paylaşmayana Vize Yok!

Schengen Vizesi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2025 - 08:40

Schengen vizesi başvurularında yeni bir düzenlemeye gidildi. Artık şirketler, son üç aylık banka harcamalarını tamamen açıklayacak belgeleri sunmakla yükümlü. Bu belgelerin eksiksiz olması gerekiyor ve binlerce sayfayı bulabilecek bu dökümler, başvuru sürecinin önemli bir parçası haline geldi. Eğer şirketler bu belgeleri paylaşmaktan kaçınırsa, kara listeye alınma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ayrıca, belgeleri sunmayan şirketlerin çalışanlarına vize verilmiyor. 

Sabah'tan Metin Can'ın haberinin detayları 👇

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Schengen vizesi almanın şartları bir adım daha zorlaştı! Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan vize krizi her geçen gün biraz daha derinleşmeye devam ediyor.

Schengen vizesi almanın şartları bir adım daha zorlaştı! Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan vize krizi her geçen gün biraz daha derinleşmeye devam ediyor.

Türk şirketler ve çalışanları için Schengen vizesi başvurularında, şirketlerin son 3 aylık banka harcama dökümleri artık zorunlu evrak statüsünde bulunduruluyor.

Artık vize için çalışanın maaş bordrosu ve bireysel 3 aylık banka dökümü yeterli değil. Başvurularda 'şirketin faaliyet belgesi ve üç aylık tüm finansal trafiği' de isteniyor.

Daha önce bu konudan ret vermeyen AB ülkelerinin son aylarda yapılan başvuruları 'eksik evrak' gerekçesiyle iptal ettiği ve daha da önemlisi bu firmaların kara listeye alınması yönünde rapor tuttuğu iddia edildi.

Schengen vizesinde ret oranı yüzde 40’ı geçmiş durumda.

Schengen vizesinde ret oranı yüzde 40’ı geçmiş durumda.

Sabah'ın haberine göre; bu talep ile dev holdinglerden küçük işletmelere kadar her ölçekteki Türk şirketi, Avrupa kapısında banka kasalarını açmaya mecbur bırakılıyor. Şirket sırlarını korumak isteyenlerin vize başvuruları ise otomatik olarak reddediliyor.

Bugün bir Schengen vizesine başvurmanın maliyeti; konsolosluk ücretleri, tercüme ve noter masraflarıyla birlikte 30 bin TL'yi aşmış durumda ancak bu yüksek maliyet bile vize garantisi sağlamıyor. Türkiye'den yapılan başvurularda ret oranı yüzde 40'ları geçti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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